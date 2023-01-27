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50 минут назад

Эксперты выдвинули новую версию гибели группы Дятлова в 1959 году

Мира Маркина

Эксперты предложили новую версию, почему погибла туристическая группа Игоря Дятлова в 1959 году, сообщает "Коммерсантъ". Согласно ей, причина в неудачном запуске ракеты, жертвами которого стали студенты.

В январе 1959 году девять туристов пропала в лыжном походе по Северному Уралу. Поисковые группы обнаружили на склоне горы Холахчатль брошенную палатку и тела всех участников похода. По тому, как легко многие из них были одеты, можно предположить, что они покидали ночлег в спешке. У некоторых туристов были тяжелые травмы.

Согласно самой популярной версии, ночью на палатку с туристами внезапно сошла лавина или пласт снега. Люди выскочили наружу, не смогли вернуться и погибли от переохлаждения. Но с таким заключением согласны не все.

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25 января на пресс-конференции эксперты обсудили другие версии произошедшего. Исследователь причин гибели группы Дятлова Вадим Скибинский отметил, что поисковые группы, которые работали на месте происшествия, видели летающий "огненный шар". Он сначала двигался с юга на север, затем полетел с востока на запад. Эксперт предположил, что это могли быть выхлопные газы запущенной ракеты. В высоких слоях атмосферы они превращаются в шар и начинают светиться.

Новая теория гласит, группа Дятлова погибла из-за того, что ракету запустили неудачно и произошел выброс азотной кислоты, которая образовала туман и достигла палатки. Усиливает правдоподобность этой точки зрения то, что снег вокруг ночлега туристов был частично подтоплен.

Эксперт отметил, что ракета могла быть запущена из поселка Полярного в Ямало-Ненецком автономном округе. Между ним и Свердловской около тысячи километров. Ракета могла пройти над перевалом и стать причиной, по которой погибли туристы, хотя в официальных документах о неудачном запуске не упоминается.

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Истории,Видео,Игорь Дятлов,Коммерсант,
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