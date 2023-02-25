Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля

25 февраля отмечается народный праздник Алексеев день, который был назван в честь чудотворца, почитаемого в православной церкви. Наши предки верили, что в эту дату начинает таять лед на реке, поэтому в древности было принято ловить рыбу. Именно поэтому праздник также называют Алексей Рыбный. О том, что нельзя и что нужно делать 25 февраля — в материале "Рамблера".

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Традиционно в жтот праздник готовили блюда из рыбы. Особым мастерством считалось, если женщина сможет приготовить расстегаи с рыбой. Также на стол подавали уху, пироги и другие блюда.

Также в этот день было принято "закалять" семена. Считалось, что если 25 февраля они полежат на улице, то после посадки будут хорошо расти и давать вкусные плоды.

"Закалять" выносили и пряжу. Считалось, что после того, как она пробудет день на морозе, она будет ровной и прочной. Также эта примета гласит, что у женщины, которая вынесет пряжу на мороз, будет удача и богатство.

Что нельзя делать 25 февраля

В Алексеев день не употребляли блюда из мяса. Считалось, что на стол нужно подавать исключительно рыбу. Тогда в семье будет царить мир и любовь.

Также 25 февраля не стоит отправляться в дальнее путешествие. Если ослушаться этой приметы, то поездка окажется неудачной. Лучше перенести ее на другой день.

Если человеку в ночь на 25 февраля приснился хороший сон, и он хочет, чтобы он сбылся, то им не нужно делиться с другими людьми.

Народные приметы на 25 февраля