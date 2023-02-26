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47 минут назад

Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля

Мария Каткова

26 февраля в народе отмечается праздник Мартынов день. Он назван в честь отшельника Мартиниана Палестинского, жившего в древнем городе Кесарии. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату — в материале "Рамблера".

Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Также в народном календаре этот праздник называют Светлый день, так как Мартиниан считается покровителем семьи и укротителем страстей.

В этот день у наших предков было принято трудиться. Считается, что трудолюбивый человек весь год будет счастлив, и ему будет сопутствовать удача. Если вы не работаете, то обязательно нужно сделать уборку. Это касается не только вашего жилища, но и внутреннего ощущения. День нужно потратить на светлые мысли и самоанализ.

Также проводились различные обряды от сглаза и порчи. Людям с плохим зрением рекомендуется сделать такой ритуал: выйти ночью на улицы и считать звезды. Считается, что с помощью такого действия можно наладить зрение.

Что нельзя делать 26 февраля

Женщинам строго запрещалось в этот праздник заниматься рукоделием. Нельзя шить, прясть и вязать. Считается, что если женщина ослушается запрета, то у нее пропадет зрение.

Не стоит 26 февраля ссориться, старайтесь избегать конфликтов. Вы не найдете их решение, а помириться с человеком будет очень трудно.

Запрещено в Мартынов день принимать поспешные решения и совершать крупные покупки, так как они не принесут вам радость. Бытовая техника будет ломаться, одежду вы носить не будете. Поэтому лучше отложить все это на другой день.

Народные приметы на 26 февраля

  • Если выглянуло солнце, значит будет теплая весна
  • Холодная погода и осадки сулят дождливую весну
  • Если в этот день начал таять снег, то заморозков уже не будет
  • Мороз на улице предрекает сухое и жаркое лето
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