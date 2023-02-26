Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля

26 февраля в народе отмечается праздник Мартынов день. Он назван в честь отшельника Мартиниана Палестинского, жившего в древнем городе Кесарии. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату — в материале "Рамблера".
Также в народном календаре этот праздник называют Светлый день, так как Мартиниан считается покровителем семьи и укротителем страстей.
В этот день у наших предков было принято трудиться. Считается, что трудолюбивый человек весь год будет счастлив, и ему будет сопутствовать удача. Если вы не работаете, то обязательно нужно сделать уборку. Это касается не только вашего жилища, но и внутреннего ощущения. День нужно потратить на светлые мысли и самоанализ.
Также проводились различные обряды от сглаза и порчи. Людям с плохим зрением рекомендуется сделать такой ритуал: выйти ночью на улицы и считать звезды. Считается, что с помощью такого действия можно наладить зрение.
Женщинам строго запрещалось в этот праздник заниматься рукоделием. Нельзя шить, прясть и вязать. Считается, что если женщина ослушается запрета, то у нее пропадет зрение.
Не стоит 26 февраля ссориться, старайтесь избегать конфликтов. Вы не найдете их решение, а помириться с человеком будет очень трудно.
Запрещено в Мартынов день принимать поспешные решения и совершать крупные покупки, так как они не принесут вам радость. Бытовая техника будет ломаться, одежду вы носить не будете. Поэтому лучше отложить все это на другой день.