Петров день: что нельзя делать 29 января

29 января православная церковь вспоминает апостола Петра, а в народе этот праздник именовали днем Петра Полукорма. Такое название происходит из-за того, что именно к этому дню как правило заканчивалась половина всех запасов, заготовленных на зиму.
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В этот день запрещалось:
Разводить грязь, пылить и оставлять грязную обувь или посуду. Считалось, что в таком случае домовой разозлиться и будет доставлять неприятности.
Выбрасывать еду. В противном случае может грозить голод.
Рассказывать дурные сны, иначе они могут осуществиться в реальности.
Брать в руки острые предметы, ножницы или иглы. Предки верили, что в такой день велика вероятность серьезно пораниться.
Стричь волосы или ногти.
В этот день нужно было:
Обойти свой дом с зажженной свечой, дабы не навлечь на себя беду. А на двери и ворота повесить цепи и замки – это делали, чтобы спастись, так как из леса к этому времени выходили голодные дикие звери.
Проверить все амбары и пересчитать остатки запасов еды и корма для скота и домашних животных.
Провести уборку в доме и в амбарах. Согласно примете, чем больше мусора наметешь – тем больше счастья обретешь.