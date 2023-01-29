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32 минуты назад

Петров день: что нельзя делать 29 января

Мира Маркина

29 января православная церковь вспоминает апостола Петра, а в народе этот праздник именовали днем Петра Полукорма. Такое название происходит из-за того, что именно к этому дню как правило заканчивалась половина всех запасов, заготовленных на зиму.

Петров день: что нельзя делать 29 января
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день запрещалось:

  • Разводить грязь, пылить и оставлять грязную обувь или посуду. Считалось, что в таком случае домовой разозлиться и будет доставлять неприятности.
  • Выбрасывать еду. В противном случае может грозить голод.
  • Рассказывать дурные сны, иначе они могут осуществиться в реальности.
  • Брать в руки острые предметы, ножницы или иглы. Предки верили, что в такой день велика вероятность серьезно пораниться.
  • Стричь волосы или ногти.

В этот день нужно было:

  • Обойти свой дом с зажженной свечой, дабы не навлечь на себя беду. А на двери и ворота повесить цепи и замки – это делали, чтобы спастись, так как из леса к этому времени выходили голодные дикие звери.
  • Проверить все амбары и пересчитать остатки запасов еды и корма для скота и домашних животных.
  • Провести уборку в доме и в амбарах. Согласно примете, чем больше мусора наметешь – тем больше счастья обретешь.

Что нельзя делать 27 января в Нинин день

Погодные приметы:

  • Сильный мороз в этот день предвестник жаркого лета.
  • Крупные сосульки сулят скорую оттепель.
  • Алый закат обещает яркое солнце и мороз на следующий день.
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