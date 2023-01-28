9 лет за покушение на дерево: зачем американец напал на дуб

Этот необыкновенный дуб считается не только одним из старейших деревьев в мире, также у него есть собственное имя - Дуб Договора, а еще он владеет прилегающей землей, на которой расположен парк. Местные жители настолько прониклись уважением к дереву, что решили оформить документы на него.

Фото: Big Man/Flickr Big Man/Flickr

"Рамблер" рассказывает, кому пришла в голову мысль уничтожить дуб и что из этого вышло.

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Когда-то под этим деревом индейские шаманы проводили свои ритуалы, а сейчас здесь находится небольшой город Остин (штат Техас). В 1920-е годы Дуб Договора был признан самым красивым, а в 1989 году случилась трагедия.

Местный лесничий заметил, что рядом с дубом засохла трава. Сначала он не придал этому большого значения, но через пару месяцев огромное дерево начало подгнивать и терять листву. Лесничий отправил почву, листья, кору и корни на анализ, по результатам которого выяснилось, что земля пропитана мощным гербицидом. Дерево отравили!

Об этом мгновенно стало известно СМИ, проблему обсуждали, помочь вызвался один из известных в Америке миллиардеров - Росс Перо, который выделил деньги на спасение дуба. Он же позвонил в полицию, в которой поначалу от этой истории отмахнулись, но потом взялись за дело и сумел его раскрыть.

Местные жители активно пытались помочь и буквально заваливали полицию версиями, свидетельствами, возможными уликами и так далее. Но следователь сумел выделить то самое письмо, которое помогло раскрыть дело.

Оказалось, что отравление дуба дело рук Пола Стедмана Калена. Он лечился в клинике от наркозависимости и страстно влюбился в своего врача-психиатра, но та не отвечала взаимностью. Тогда он решил совершить особый магический ритуал, для этого ему требовалось убить живое существо. Выбор пал на Дуб Договора.

Доказать его виновность помогла девушка, написавшая письмо. К ней прикрепили незаметное записывающее устройство, она поговорила с Полом и он ей все рассказал. Этого оказалось достаточно, чтобы приговорить преступника к девяти годам лишения свободы. Но в итоге он отсидел три года и вышел по УДО.