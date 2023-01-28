Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
59 минут назад

9 лет за покушение на дерево: зачем американец напал на дуб

Катя Кобышева

Этот необыкновенный дуб считается не только одним из старейших деревьев в мире, также у него есть собственное имя - Дуб Договора, а еще он владеет прилегающей землей, на которой расположен парк. Местные жители настолько прониклись уважением к дереву, что решили оформить документы на него.

9 лет за покушение на дерево: зачем американец напал на дуб
Фото: Big Man/FlickrBig Man/Flickr

"Рамблер" рассказывает, кому пришла в голову мысль уничтожить дуб и что из этого вышло.

Видео дня

Когда-то под этим деревом индейские шаманы проводили свои ритуалы, а сейчас здесь находится небольшой город Остин (штат Техас). В 1920-е годы Дуб Договора был признан самым красивым, а в 1989 году случилась трагедия.

Местный лесничий заметил, что рядом с дубом засохла трава. Сначала он не придал этому большого значения, но через пару месяцев огромное дерево начало подгнивать и терять листву. Лесничий отправил почву, листья, кору и корни на анализ, по результатам которого выяснилось, что земля пропитана мощным гербицидом. Дерево отравили!

Об этом мгновенно стало известно СМИ, проблему обсуждали, помочь вызвался один из известных в Америке миллиардеров - Росс Перо, который выделил деньги на спасение дуба. Он же позвонил в полицию, в которой поначалу от этой истории отмахнулись, но потом взялись за дело и сумел его раскрыть.

Местные жители активно пытались помочь и буквально заваливали полицию версиями, свидетельствами, возможными уликами и так далее. Но следователь сумел выделить то самое письмо, которое помогло раскрыть дело.

Оказалось, что отравление дуба дело рук Пола Стедмана Калена. Он лечился в клинике от наркозависимости и страстно влюбился в своего врача-психиатра, но та не отвечала взаимностью. Тогда он решил совершить особый магический ритуал, для этого ему требовалось убить живое существо. Выбор пал на Дуб Договора.

Как недоеденный президентом сэндвич изменил жизнь простого парня

Доказать его виновность помогла девушка, написавшая письмо. К ней прикрепили незаметное записывающее устройство, она поговорила с Полом и он ей все рассказал. Этого оказалось достаточно, чтобы приговорить преступника к девяти годам лишения свободы. Но в итоге он отсидел три года и вышел по УДО.

В 2001 году Пол Кален умер в собственной квартире, а Дуб Договора жив до сих пор, правда всего на 35%. Специалисты не теряют надежды на его восстановление. Но даже если этого не произойдет, потомки этого дуба будут жить в самых разных уголках США. В 1997 году удалось собрать много желудей, которые оказались пригодны для размножения.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители