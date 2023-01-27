Крым: какие тайны полуострова до сих пор не разгаданы

Не секрет, что в Крыму каждый год работают десятки археологических экспедиций, а читальные комнаты библиотек и архивов, где хранятся материалы по истории и этнографии Таврики, всегда переполнены настойчивыми исследователями. Несмотря на это, история Крымского полуострова до сих пор хранит свои тайны. Попытаемся рассказать хотя бы о некоторых из них.

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Кто в Крыму коренной?

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Одним из наиболее болезненных вопросов крымской истории является проблема автохтонного (аборигенного) населения. Кто является в Крыму коренным? Этим вопросом неоднократно задавались не только ученые, но и политики, а также далекие от науки националисты. Пожалуй, единственным действительно коренным населением Крыма являются племена эпохи каменного и бронзового веков. Однако, по той причине, что эти племена не владели письменностью, мы ничего не можем сказать об их этническом или языковом происхождении. Вряд ли аборигенным населением Крыма можно считать кочевников-киммерийцев, проживавших в Таврике в IX – VII веках до н.э.: по своему языку они были, вероятнее всего, иранцами, т.е. народом, родственным скифам. Скорее всего, в Крым и Кавказ они проникли, как и скифы, откуда-то из прикаспийских степей. По другой версии, киммерийцы родственны фракийцам и пришли в Северное Причерноморье с Балкан. Есть определенный резон видеть коренное население Крыма в таврах: проживавшие в горах и предгорьях Крыма, эти племена дали Крыму его античное название – Таврида – и вполне могли быть потомками местных племен эпохи бронзового века. С другой стороны, они, предположительно, были ираноязычны и могли переселиться в Крым с Кавказа. Более того, как киммерийцы, так и тавры, а вслед за ними и другие древние обитатели Таврики – скифы и сарматы – растворились среди народов, вторгавшихся в Крыму в начале I тысячелетия н.э. Так что претензии современных крымскотатарских националистов на статус коренного населения достаточно несуразны: крымские татары появляются в Крыму лишь в XIII веке, т.е. намного позже скифов, греков, готов, хазар и других народов.

Готы или аланы: кто главнее?

Если с античным присутствием в Крыму все более-менее понятно (хотя археологическое исследование памятников греческого и римского круга еще далеко до завершения), то история появления там воинственных варваров – алан и готов – изучена значительно слабее. Несмотря на то, что оба народа появляются в Тавриде практически в одно и то же время (III век н.э.), туда они мигрировали с разных сторон: ираноязычные аланы – с Северного Кавказа, а готы – с острова Готланд и Северной Европы. В отличие от оседлого римского и греческого населения, и готы и аланы изначально были кочевниками. По этой причине в Крыму до сих пор не было найдено практически ни одного поселения этих народов, а только их могильники. Отсутствие сведений о поселениях не позволяет нам получить информацию о повседневной жизни и верованиях готов и алан. Кроме того, практически во всех могильниках этих народов находятся, с одной стороны, раннесредневековые готские украшения – и деформированные удлиненные аланские черепа с другой. Так кто же был главнее в этом алано-готском варварском союзе – аланы или готы? Археологи, преимущественно, считают, что аланы, в то время как историки полагают, что готы. Точка в этом споре пока еще не поставлена.

О неразумных хазарах

В Крыму известные всем со школьной скамьи «неразумные хазары» появляются в конце VII века н.э. О том, как именно выглядело военное и административное присутствие хазар в Крыму, по сей день до конца неясно. Ученые ХIХ века полагали, что весь Крым находился под хазарским протекторатом. Последние же исследования достаточно четко показывают, что степень влияния хазар на судьбы средневековой Таврики была значительно преувеличена – во многом вследствие некритичного отношения к сообщениям так называемой «еврейско-хазарской переписки», а также недостаточной исследованности этой проблемы с археологической точки зрения. Хазары, безусловно, были важной военной силой на территории Крыма (особенно в его восточной части). И все же это совершенно не значит, что им принадлежал весь полуостров. Вероятнее всего, вскоре после хазарского вторжения в Крым, с начала VIII века и до начала 40-х годов IХ века, в Крыму складывается система византийско-хазарского кондоминиума (двоевластия). Как же именно выглядел этот военно-политический союз, увы, пока достоверно не известно. И еще одна важная проблема: предположительно, в конце VIII – начале IX века правители каганата приняли иудаизм в качестве официальной религии государства. Так почему же ни в Крыму, ни за его пределами до сих пор не было найдено археологических доказательств этого факта? Этот вопрос также пока висит в воздухе.

Как датировать пещерные города и монастыри?

Как известно, в юго-восточном Крыму находится несколько архитектурно-исторических, комплексов, условно называющихся «пещерными городами». На деле, эти объекты представляют собой крепости, в которых наличествуют пещерные памятники, а также отдельно существующие пещерные христианские монастыри. У многих исследователей возникал вопрос: как датировать эти объекты, учитывая, что данные археологии здесь практически не помогают? В результате была выработана методика, согласно которой пещерные комплексы датировались по способу обработки скальной поверхности. Самые ранние были сделаны еще в византийские времена в VI-VII веках н.э.; расцвет пещерных монастырей приходится на XIV-XV века, а самые поздние сооружения были вырублены в XVIII-XIX веках. Но и здесь не все так просто. Во-первых, далеко не все соглашаются с этой методикой и предлагают датировать некоторые монастыри эпохой так называемого «иконоборчества», когда беглые византийские монахи оседали в Крыму. Во-вторых, далеко не все пещерные памятники Крыма были описаны авторами этой методики. Так, до сих пор не очень понятно, как датировать раскопанный в начале XXI века уникальный подземный колодец возле крепости Чуфут-Кале. Кроме того, яростные дискуссии вызывает интерпретация свидетельств ранних исследователей пещерных городов, например, описания пещер генерала Козена. Так что и в этом вопросе до сих пор нет полной ясности.

Крымское ханство vs Османская Турция: кто сильнее?

В 1475 году войска султана Мехмеда II Завоевателя вторглись и завоевали значительную часть Крыма. Позднее, в 1478 году, по договору с крымским ханом Менгли Гиреем, значительная часть прибрежной территории Крыма от Керчи до современного Севастополя отошла османам, а остальной Крым и часть южной Украины стали принадлежать Крымскому ханству. Тем не менее, до сих точно не известно, как выглядели взаимоотношения между мусульманскими властями крымских татар и османов, где точно проходила граница между их владениями и вообще: существовало ли Крымское ханство как независимое государство – или это был полностью зависимый вассал могучей Османской империи? Ответ на эти непростые вопросы лежит в покрытых вековой пылью архивах Москвы и Стамбула.

Еврейская автономия в Крыму?

Отдельно следует отметить беспрецедентную в еврейской истории колонизацию Крыма, а также всерьез обсуждавшиеся на самом высоком уровне проекты о создании в Крыму еврейской автономной республики. В 20–30-е годы ХХ века, с разрешения советской власти и при финансовой поддержке созданной в 1924 году компании «Агро-Джойнт», проходит массовая еврейская колонизация Крыма. С 1925 года переселением евреев в Крым занимался также Комзет – Комитет по земельному устройству трудящихся евреев при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР. В результате в северный Крым в 20–30-е годы приехало несколько тысяч евреев, основавших там десятки еврейских колхозов. В них процветала культурная жизнь, действовали школы с преподаванием на идише, издавались газеты, функционировали синагоги и молельные дома. Эта любопытная часть крымской истории также до сих пор полностью не исследована. Более того, досужие комментаторы утверждают, что якобы из-за этого проекта Хрущев передал Крым Украине в 1954 году. Исследованием еврейской колонизации Крыма в ХХ веке занимаются, в основном, отечественные и израильские ученые.

Крымская весна: как это было?

Ну и наконец, хронологически последняя тайна Крымского полуострова: русская весна 2014 года. Несмотря на то, что она была совсем недавно и, казалось бы, происходила на глазах у тысяч камер, корреспондентов, журналистов, а также жителей и посетителей Крыма… мы пока не знаем многих деталей этого эпохального события. Правда ли, что, скинув Януковича, НАТО собирался захватить Крым и разместить там свои базы? Что делали там незадолго до 2014 многочисленные польские представительства? Откуда на гладь мировой политики выплыл мало кому известный С.В. Аксенов? Были ли у России планы на Крым задолго до событий Второго Майдана? Вряд ли мы получим ответ на эти вопросы в ближайшем будущем.