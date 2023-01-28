Самые страшные легенды Московского Метро

Некоторые люди – диггеры и исследователи паранормальных явлений – уверены, что Московское Метро является мистическим местом, скрывающим целый мир. Необычные теории со временем становятся почвой для появления страшных легенд о столичной подземке.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Станции на погостах

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На территории станции «Сокол» в начале XX века находились братские могилы солдат, погибших в Первую мировую. Позже там устроили полигон, где расстреливали политзаключённых.

Сотрудники метрополитена говорят, что на станции они периодически ощущают на себе чей-то невидимый взгляд. Некоторым мерещатся прозрачные силуэты обнажённых людей с гноящимися ранами.

Также рядом со станцией «Владыкино» находится старое кладбище. Ночные обходчики рассказывали, что там им порой слышится чей-то протяжный вой.

Путевой обходчик

Фантом Путевого обходчика – одно из самых известных привидений московской подземки. Диспетчер Сокольнической линии Валентина Абаева утверждает, что при жизни некий человек 40 лет трудился обходчиком. Умер он в возрасте 82 лет, однако и после смерти продолжил посещать своё рабочее место. Сотрудники метрополитена неоднократно замечали призрак обходчика в темноте тоннелей.

Чёрный машинист

Около 25 лет назад с рельсов сошёл состав и загорелся головной вагон. Машинист смог выехать из тоннеля, но спустя три дня мужчина умер в больнице от тяжёлых ожогов.

Семье погибшего не выплатили компенсацию, так как начальство заявило, что машинист сам виноват в аварии. После смерти коллеги другие работники метро начали замечать в тоннелях призрак покойного машиниста. Очевидцы говорят, что фантом напоминает человека с чёрной обгоревшей кожей.

Призраки подростков

По некоторым данным, рядом со станцией «Чистые пруды» расположен один из сталинских бункеров. Чтобы построить его, якобы набрали бригаду из подростков-сирот. Когда строительство бункера было завершено, юные рабочие исчезли. Неизвестно, что именно с ними произошло. Но принято считать, что их всех убили, так как подростки могли рассказать другим людям о секретном бункере. Любители паранормальных историй утверждают, что призраки несчастных детей продолжают бродить по тоннелям метро.

Призрачный поезд

Существует легенда о пустом поезде, который каждый месяц после полуночи появляется на Кольцевой линии. Он останавливается на каждой станции, однако его двери не открываются. В кабине машиниста находится человек в форме, характерной для работников метрополитена 1930-х годов, когда метро в столице только появилось.

Согласно городским мифам, на Кольцевой обитают души умерших зэков, строивших линию. Условия их работы были чудовищными, периодически происходили несчастные случаи. Трупы погибших либо сбрасывали в вентиляционные шахты, либо замуровывали в стены тоннелей. Потому в этих местах обитает нечистая сила.