Где какао считается священным напитком: видео

Какао – напиток, который ассоциируется с детством и согревающим теплом после длительных зимних прогулок. Его варят на основе порошка перемолотых какао-бобов, добавляя молоко и сахар. Помимо нежного вкуса, какао обладает и полезными для здоровья свойствами: этот напиток считается антиоксидантом.

Когда-то напиток из тертых какао-бобов очень полюбился жителям племени майя, но он сильно отличался от сладкой версии, к которой мы привыкли. В те времена какао-порошок смешивали с горячей водой, солью, перцем и корицей. Для жителей племени какао был настолько ценным напитком, что у них даже существовал особый бог какао Эк-Чуака, а на глиняных сосудах часто изображали сцены с приготовлением и употреблением этого напитка. Также какао обязательно готовили на все важные события.