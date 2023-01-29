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3 часа назад

Где какао считается священным напитком: видео

Мира Маркина

Какао – напиток, который ассоциируется с детством и согревающим теплом после длительных зимних прогулок. Его варят на основе порошка перемолотых какао-бобов, добавляя молоко и сахар. Помимо нежного вкуса, какао обладает и полезными для здоровья свойствами: этот напиток считается антиоксидантом.

Когда-то напиток из тертых какао-бобов очень полюбился жителям племени майя, но он сильно отличался от сладкой версии, к которой мы привыкли. В те времена какао-порошок смешивали с горячей водой, солью, перцем и корицей. Для жителей племени какао был настолько ценным напитком, что у них даже существовал особый бог какао Эк-Чуака, а на глиняных сосудах часто изображали сцены с приготовлением и употреблением этого напитка. Также какао обязательно готовили на все важные события.

Подробнее о том, у кого и почему какао считался священным напитком, смотрите в видео.

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