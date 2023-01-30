День Антона-Перезимника: что нельзя делать 30 января

Православные верующие 30 января чтят память преподобного Антония Великого. Его принято считать основателем отшельнического монашества. А в народе этот день прозвали Антоном Перезимником, так как верили, что с этого дня стартует вторая половина зимы и близится весна.

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В этот день запрещалось:

планировать дальние поездки или отправляться в лес, так как погода могла нарушить все задуманное.

брать в руки иголки, ножницы или спицы, дабы не пораниться,

разрезать хлеб на две части,

рассказывать кому-то о своих мечтах и целях, в противном случае они могут не осуществиться,

сплетничать, сквернословить и скандалить – слова, сказанные 30 января имеют особую силу.

В день Антона Перезимника женщины пекли толокняные колобки – предки верили, что это принесет в дом удачу и убережет от болезней. Лучшим вариантом будет провести этот день с семьей дома и вместе заняться уборкой, готовкой или стиркой.

Погодные приметы: