День Антона-Перезимника: что нельзя делать 30 января

Православные верующие 30 января чтят память преподобного Антония Великого. Его принято считать основателем отшельнического монашества. А в народе этот день прозвали Антоном Перезимником, так как верили, что с этого дня стартует вторая половина зимы и близится весна.
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В этот день запрещалось:
- планировать дальние поездки или отправляться в лес, так как погода могла нарушить все задуманное.
- брать в руки иголки, ножницы или спицы, дабы не пораниться,
- разрезать хлеб на две части,
- рассказывать кому-то о своих мечтах и целях, в противном случае они могут не осуществиться,
- сплетничать, сквернословить и скандалить – слова, сказанные 30 января имеют особую силу.
В день Антона Перезимника женщины пекли толокняные колобки – предки верили, что это принесет в дом удачу и убережет от болезней. Лучшим вариантом будет провести этот день с семьей дома и вместе заняться уборкой, готовкой или стиркой.
Погодные приметы:
- Потепление сегодня предвещает раннюю весну.
- Солнце, выглянувшее из-за туч так же говорит о скором приходе весны.
- Снег 30 января говорит о том, что холода останутся еще надолго.
- Тучи на небе сулят метель.