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1 час назад

День Антона-Перезимника: что нельзя делать 30 января

Мира Маркина

Православные верующие 30 января чтят память преподобного Антония Великого. Его принято считать основателем отшельнического монашества. А в народе этот день прозвали Антоном Перезимником, так как верили, что с этого дня стартует вторая половина зимы и близится весна.

День Антона-Перезимника: что нельзя делать 30 января
Фото: UnsplashUnsplash

В этот день запрещалось:

  • планировать дальние поездки или отправляться в лес, так как погода могла нарушить все задуманное.
  • брать в руки иголки, ножницы или спицы, дабы не пораниться,
  • разрезать хлеб на две части,
  • рассказывать кому-то о своих мечтах и целях, в противном случае они могут не осуществиться,
  • сплетничать, сквернословить и скандалить – слова, сказанные 30 января имеют особую силу.

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В день Антона Перезимника женщины пекли толокняные колобки – предки верили, что это принесет в дом удачу и убережет от болезней. Лучшим вариантом будет провести этот день с семьей дома и вместе заняться уборкой, готовкой или стиркой.

Погодные приметы:

  • Потепление сегодня предвещает раннюю весну.
  • Солнце, выглянувшее из-за туч так же говорит о скором приходе весны.
  • Снег 30 января говорит о том, что холода останутся еще надолго.
  • Тучи на небе сулят метель.
Истории,ПРЕДОК,Антоний Великий,
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