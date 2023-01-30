Что известно о первом в истории крушении НЛО

В 1897 году неопознанный летающий объект, по свидетельствам очевидцев, имевший форму сигары, врезался в ветряную мельницу, принадлежавшую техасскому судье Дж. С. Проктору. Об этом инциденте сообщила газета Dallas Morning News 19 апреля — через два дня после предполагаемого крушения. В статье также утверждалось, что пилот летающего объекта «не принадлежал к человеческой расе». Что известно об этом происшествии и было ли оно на самом деле, читайте в материале «Рамблера».

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Инцидент в городе Аврора (штат Техас), связанный с предположительным крушением НЛО, по сообщениям, явился результатом катастрофы. Предполагаемое тело пилота-пришельца было якобы похоронено в неотмеченной могиле на местном кладбище, а крупные обломки корабля жители города сбросили в глубокий колодец. По некоторым данным, вместе с инопланетянином были так же найдены записи, сделанные неизвестными иероглифами, которые, скорее всего, являлись какими-либо документами.

А было ли крушение НЛО на самом деле?

Существует мнение, что инцидент 1897 года был лишь мистификацией; попыткой привлечь общественное внимание к небольшому техасскому городку, сильно пострадавшему после серии происшествий (пожара, неурожая хлопка, эпидемии лихорадки и отмены проекта железнодорожной станции, которая должна была помочь экономике Авроры). С 1970-х годов руководство кладбища города получило несколько запросов на эксгумацию могилы погибшего в 1987 году пилота, но все они были отклонены.