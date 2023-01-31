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1 час назад

В Боливии растет самая большая в мире кувшинка

Мир24

Боливия вошла в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой водной кувшинки в мире, диаметр ее листьев превышает 3,2 метра.

В Боливии растет самая большая в мире кувшинка
Фото: Мир24Мир24

Растет чудо природы в парке Ла-Ринконада, который находится в городе Санта-Крус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на владельца парка Тончи Риверо.

«Для Боливии это рекорд за самую большую кувшинку в мире… Как же я не буду горд, взволнован и благодарен?» – отметил он.

Мир24

Речь идет о растении, которое носит название «боливийская виктория». Ее обнаружили в 2019 году. На протяжении долгого времени ее путали с другими видами гигантских кувшинок, но международное исследование установило, что это отдельный вид.

Также гигантские кувшинки растут в Аргентине, Бразилии и Парагвае.

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