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1 час назад

Афанасьев день: что нельзя делать 31 января

Мира Маркина

31 января православные верующие чтят память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. В народе этот день именуют Афанасьевым. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Афанасьев день: что нельзя делать 31 января
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 31 января

Сегодня не стоит отмечать новоселье, лучше перенести его на другой день. В противном случае, в доме часто будут происходить ссоры.

Переезд также следует отложить на другой день. Если сделать это не получается, то из старого дома нужно позвать с собой Домового, чтобы он защищал знакомую ему семью на новом месте.

Если сегодня ждете гостей, встречать их должен только хозяин. Иначе гостей могут сглазить.

31 января нельзя встречаться с незнакомыми людьми, особенно вечером. Велика вероятность столкнуться с кражей, обманом и побоями.

В Афанасьев день не рекомендуется лечить зубы – это к осложнениям.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Приметы

Вьюга и метель 31 января сулят позднюю весну, если же погода ясная, то весна придет рано.

Сильный мороз предвещает урожай, а оттепель дождливое лето.

Если закат без облаков, грядут длительные морозы.

Вокруг солнца или луны белый круг – к похолоданию.

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