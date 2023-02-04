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42 минуты назад

Тимофеев день: что нельзя делать 4 февраля

Мира Маркина

Православные верующие 4 февраля вспоминают святого Тимофея, он был апостолом от 70-ти и первым епископом Ефеса. В народе этот день называли Полузимником, что означало наступление второй половины зимы.

Тимофеев день: что нельзя делать 4 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день плохой приметой считалось лениться и бездельничать. Крайне важно было заняться хоть какой-то работой. Даже если у вас выходной, примитесь за домашние дела, которые давно откладывали. Однако не стоит затевать ремонт – предки верили, что домового в этот день тревожить опасно.

Также в Тимофеев день не стоит устраивать вечеринки и долгие празднования, ходить на маникюр или педикюр, стричь волосы и ногти, не стоит посещать баню, сплетничать и лезть с советами в чужие отношения – все это, согласно поверьям, может принести неудачи и беды в ваш дом.

На Руси в этот день существовала традиция – девушки катались на прялках и смотрели, кто дальше уедет. Согласно приметам, у той, что скатилась дальше всех, весь следующий год будет много льна.

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Также большое внимание уделяли снам, которые приснились в ночь на 4 февраля. Поговаривали, что яркие и запоминающиеся сны в эту ночь предупреждали человека о грядущих событиях.

Погодные приметы

  • Солнечный день предвещает раннее наступление весны.
  • Если морозы наступили 4 февраля, надолго они не затянутся и оттепель наступит в течение недели.
  • Снегопад в этот день сулит хороший урожай ягод и грибов летом.
Истории,ПРЕДОК,
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