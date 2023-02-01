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3 часа назад

Какие черты характера сильно влияют на качество жизни: мнение ученых

Мира Маркина

Учёные из Кембриджа проанализировали данные 60 000 респондентов из 159 стран и выяснили, как те или иные черты характера влияют на качество жизни человека. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Какие черты характера сильно влияют на качество жизни: мнение ученых
Фото: Кадр из мультфильма "Головоломка"Кадр из мультфильма "Головоломка"

В ходе работы специалисты установили: чем у человека больше положительных черт в характере, тем меньше он предрасположен к болезням. В число позитивных для здоровья качеств эксперты включили энтузиазм, любопытство, самоконтроль, оптимизм, честность, настойчивость, благоразумие и сострадание. Эксперты установили, что у людей, обладающих этими качествами, более полноценная и счастливая жизнь.

Самой благоприятной чертой, по мнению ученых, является энтузиазм. Как отметила автор исследования Дорота Везяк-Бяловольска, энтузиазм является синонимом жизненной силы, которая помогает принимать участие во всех аспектах своей жизни.

Кроме того, специалисты выяснили, что энтузиазм снижает вероятность развития депрессии. Энергичность, в свою очередь, уменьшает риск развития диабета и общую вероятность смертности, а оптимизм оказался ответственным за благополучие и хорошее здоровье.

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При этом отличное чувство юмора, которое хоть и считается положительным качеством, мешает хорошо отдыхать, спать и работать в команде. В числе хороших качеств, которые оказывают негативное влияние на жизнь также оказались: храбрость, креативное мышление, чувство справедливости, рассудительность, любовь к обучению, лидерство и духовность.

Авторы исследования также добавили: несмотря на то, что доброта – однозначно прекрасная черта характера, она может спровоцировать истощение и усталость от сострадания.

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