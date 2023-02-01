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1 час назад

Детали развода принцессы Дианы стали известных из личных писем

Lenta.ruиещё 1

Личные письма принцессы Дианы, адресованные ее друзьям, супругам Тареку и Сьюзи Кассем, и датированные 1995 и 1996 годами, выставят на аукцион. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Детали развода принцессы Дианы стали известных из личных писем
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам собеседника издания, будут проданы 32 письма. В них принцесса Диана пишет, что никогда не решилась бы на развод, если бы знала, что он будет выглядеть так отчаянно и некрасиво. Кроме того, она делится опасениями, что за ней ведется слежка, а телефон прослушивается.

Кассемы отметили, что владение письмами — это большая ответственность, которую они не хотят перекладывать на своих детей.

Ожидается, что письма будут проданы 16 февраля. По словам пары, они хотели бы дать возможность другим людям стать обладателями памяти о принцессе, а также поддержать проекты, которые были важные для Дианы — все вырученные средства планируют направить в благотворительные организации, которые курировала принцесса Уэльская.

В марте 2021 года личные письма принцессы Дианы продали на аукционе за миллионы рублей. Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990 по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Отмечается, что корреспонденция Дианы была обнаружена в тайнике, в комоде фермерского дома.

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