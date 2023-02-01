Какие исконно русские имена сегодня уже никто не использует

С принятием христианства на Руси многие исконно русские имена оказались утрачены. Их вытеснили имена греческого, латинского, еврейского происхождения. Так имя Павел является латинским, Екатерина – греческим, а Мария – еврейским. Однако некоторые русские имена все-таки остались в обращении, а другие – возвращаются в моду сегодня.
Большинство исконно русских имен можно узнать по трем основным признакам. Во-первых, их значение мы можем понять и сегодня, причем, без использования словарей. Например, Богдан – данный Богом. Во-вторых, подавляющее число славянских имен носили светлый, добрый, радостный смысл. Наши предки верили в то, что имя ребенка способно определить его судьбу. Так, Любомир – любящий мир, любимый миром. А, в-третьих, многие имена состояли из двух частей. Например, Люд-мила, Добро-нрав, Миро-слава, Любо-мысл.
Некоторые исконно русские имена имеют в своем составе буквенное сочетание «яр». Происходит оно от древнерусского слова «ярило». Так называли на Руси бога солнца, который олицетворял жизнь, процветание, радость. Поэтому наши предки были уверены в том, что появление частички бога в имени принесет ребенку только счастье. Сегодня эти имена снова входят в моду. Так «Ярослав» последние пять лет не покидает 30-ку самых популярных имен в России.
Впрочем, то же самое можно сказать и о «Владиславе». Это тоже древнее славянское имя. Многие мужские и женские имена на Руси имели в своем составе корень «слав». Достаточно вспомнить Святослава или Мирославу. Понятно, что «слав» обозначает славу, известность.
«Свет» также являлся корнем многих русских имен. Например, Светогор, Светополк, Светослава.
Множество русских имен имели в своем составе и слово «бог» («бож»). Наверняка, наши предки называли так своих детей для того, чтобы Бог всегда был с ними и охранял их. Например, Боголюб, Богумил, Божен, Божедар. В эту же группу входит и имя Богдан, которое тоже нынче очень популярно среди новоиспеченных родителей.
Конечно, без такого светлого и доброго слова как «мир» также было просто не обойтись. Так появились имена Добромир, Яромир, Велимир.
Без любви тоже далеко не уйдешь. Так считали наши предки. Именно поэтому имена частенько формировались из корней «люб» и «мил»: Любослав, Добромил.
При рождении младенцу на Руси имя не давали. Поначалу его называли каким-нибудь прозвищем: Заяц, Дурак, Пятак, Мужик, Семя. С течением времени, когда ребенок уже показывал свой характер во всей красе, его и наделяли соответствующим именем. Теперь большинство из этих имен канули в Лету. Это такие имена, как Храбр, Прекраса, Вышан, Дорож, Истр, Звенец и другие.