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20 минут назад

Какие исконно русские имена сегодня уже никто не использует

Русская семерка

С принятием христианства на Руси многие исконно русские имена оказались утрачены. Их вытеснили имена греческого, латинского, еврейского происхождения. Так имя Павел является латинским, Екатерина – греческим, а Мария – еврейским. Однако некоторые русские имена все-таки остались в обращении, а другие – возвращаются в моду сегодня.

Какие исконно русские имена сегодня уже никто не использует
Фото:  Русская семерка Русская семерка

Радостные имена

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Большинство исконно русских имен можно узнать по трем основным признакам. Во-первых, их значение мы можем понять и сегодня, причем, без использования словарей. Например, Богдан – данный Богом. Во-вторых, подавляющее число славянских имен носили светлый, добрый, радостный смысл. Наши предки верили в то, что имя ребенка способно определить его судьбу. Так, Любомир – любящий мир, любимый миром. А, в-третьих, многие имена состояли из двух частей. Например, Люд-мила, Добро-нрав, Миро-слава, Любо-мысл.

«Яр», «слав» и «свет»

Некоторые исконно русские имена имеют в своем составе буквенное сочетание «яр». Происходит оно от древнерусского слова «ярило». Так называли на Руси бога солнца, который олицетворял жизнь, процветание, радость. Поэтому наши предки были уверены в том, что появление частички бога в имени принесет ребенку только счастье. Сегодня эти имена снова входят в моду. Так «Ярослав» последние пять лет не покидает 30-ку самых популярных имен в России.

Впрочем, то же самое можно сказать и о «Владиславе». Это тоже древнее славянское имя. Многие мужские и женские имена на Руси имели в своем составе корень «слав». Достаточно вспомнить Святослава или Мирославу. Понятно, что «слав» обозначает славу, известность.

«Свет» также являлся корнем многих русских имен. Например, Светогор, Светополк, Светослава.

«Бог» и «мир»

Множество русских имен имели в своем составе и слово «бог» («бож»). Наверняка, наши предки называли так своих детей для того, чтобы Бог всегда был с ними и охранял их. Например, Боголюб, Богумил, Божен, Божедар. В эту же группу входит и имя Богдан, которое тоже нынче очень популярно среди новоиспеченных родителей.

Конечно, без такого светлого и доброго слова как «мир» также было просто не обойтись. Так появились имена Добромир, Яромир, Велимир.

«Люб» и «мил»

Без любви тоже далеко не уйдешь. Так считали наши предки. Именно поэтому имена частенько формировались из корней «люб» и «мил»: Любослав, Добромил.

Забытые имена

При рождении младенцу на Руси имя не давали. Поначалу его называли каким-нибудь прозвищем: Заяц, Дурак, Пятак, Мужик, Семя. С течением времени, когда ребенок уже показывал свой характер во всей красе, его и наделяли соответствующим именем. Теперь большинство из этих имен канули в Лету. Это такие имена, как Храбр, Прекраса, Вышан, Дорож, Истр, Звенец и другие.

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