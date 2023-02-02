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4 часа назад

Правда ли, что рыцари испражнялись под себя

Мария Каткова

Вокруг средневековых рыцарей ходит множество легенд и мифов, которые нам внушил кинематограф. На самом деле, некоторые вещи были гораздо проще, чем мы их представляем. Например, некоторые люди уверены, что из-за того, что у рыцарей были тяжелые доспехи, они ходили в туалет под себя. О том, как было на самом деле — в материале “Рамблера”.

Правда ли, что рыцари испражнялись под себя
Фото: «История рыцаря»«История рыцаря»

В кино рыцари выглядят мужественными, ухоженными и всегда предстают “при параде”. Исключением может быть только тяжелый бой. В реальности рыцарям действительно было тяжело ходить в доспехах, но это утверждение тоже вызывает сомнение у историков.

Дело в том, что доспехи рыцарей весили около 30-40 килограммов, что было не такой тяжелой ношей для мускулистых и сильных рыцарей. Кроме того, доспехи были выполнены в такой форме, что нагрузка распределялась равномерно на разные части тела.

Это касается и похода в туалет. Под доспехами у рыцарей была тканевая одежда, поэтому под себя они точно не ходили, иначе это бы доставляло больший дискомфорт во время боя. Проблема решалась довольно просто. Так как доспехи состояли из нескольких разных металлических частей, они прикрывали не все части тела.

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Так, например, если посмотреть на рыцаря сзади, то на нем были лишь тканевые штаны. Считалось, что рыцарь всегда сидит в седле, и оно прикрывает его ягодицы. Однако у такой технологии был один существенный минус — если рыцаря сбивали с лошади или конь не мог больше участвовать в бою, человек становился уязвимым. Поэтому большинство воинов погибли из-за ранения в бедренную артерию.

Что касается передней части тела, то она прикрывалась набедренными доспехами, а также специальным гульфиком. Причем историки спорят до сих пор, было ли у практическое применение у гульфика. Большинство считают, что его использовали скорее, как яркий аксессуар для привлечения дам.

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