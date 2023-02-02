Исследователи назвали три основные причины гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным экспертов, в числе основных причин трагедии – лавина, неудачные испытания ракеты и огненный шар.

Версия о лавине является самой популярной. Однако в Фонде памяти группы отвергают ее. По словам главы фонда Юрия Кунцевича, данная версия "чистый вымысел, не основанный на подлинных фактах".

Другой часто обсуждаемой версией является запуск жидкостной баллистической ракеты и случившийся в результате пуска выброс химического вещества:

"Речь должна идти о 10–15 тоннах химии, а их могли принести только две ракеты: Р-12 и "Буря". Документов об испытаниях "Бури" не было. Значит, остается только Р-12", – пояснил исследователь Вадим Скибинский.

По его мнению, дятловцев могло погубить облако из азотной кислоты, образовавшееся после пуска Р-12.