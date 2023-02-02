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2 часа назад

Исследователи назвали три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова

Мира Маркина

Исследователи назвали три основные причины гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным экспертов, в числе основных причин трагедии – лавина, неудачные испытания ракеты и огненный шар.

Версия о лавине является самой популярной. Однако в Фонде памяти группы отвергают ее. По словам главы фонда Юрия Кунцевича, данная версия "чистый вымысел, не основанный на подлинных фактах".

Другой часто обсуждаемой версией является запуск жидкостной баллистической ракеты и случившийся в результате пуска выброс химического вещества:

"Речь должна идти о 10–15 тоннах химии, а их могли принести только две ракеты: Р-12 и "Буря". Документов об испытаниях "Бури" не было. Значит, остается только Р-12", – пояснил исследователь Вадим Скибинский.

По его мнению, дятловцев могло погубить облако из азотной кислоты, образовавшееся после пуска Р-12.

Эксперты выдвинули новую версию гибели группы Дятлова в 1959 году

Версии, согласно которой туристов погубил огненный шар, придерживается научный сотрудник Научно-исследовательского института металлургической теплотехники Владислав Карелин. Однако Карелин также отмечает, что шар мог образоваться в результате пуска ракет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как женщина оказалась в раю во время клинической смерти.

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