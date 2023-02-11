Почему говорят "лыко-мочало — начинай сначала"

Если вам приходилось несколько раз безрезультатно повторять одно и то же действие, вы наверняка вздыхали: "Лыко-мочало — начинай сначала", "Рамблер" рассказывает, откуда взялась эта поговорка и какие у нее есть варианты.
Это выражение — часть докучной сказки "На дворе кол, на колу висит мочало, начинай сначала". Это жанр фольклора, который предполагает, что одна и та же сказка "закольцовывается", ее приходится повторять снова и снова, поскольку это требуется в самой последней строчке.
Изготовление лыкового мочала — долгий, трудоемкий и монотонный процесс. Его поручали самым небогатым людям. Для этого необходимо было разделить вымоченную кору на тончайшие нити, а хватало полученного мочала потом всего на пять походов в баню. Когда старое мочало изнашивалось, нужно было делать новое.
У поговорки про мочало много вариантов: помимо цитаты из докучной сказки (которая тоже не всегда звучит одинаково), можно услышать "Мочало, мочало, начинай сначала", "Лыко да мочало — начинай сначала", "Лыко-мочало — начинай сначала". Зато используют ее в ситуациях определенного типа: когда хотят сказать о чем-то, что повторяется до раздражающей бесконечности и при этом неувлекательно и почти полностью бесполезно.