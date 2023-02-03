Тайна исчезновения сокровищ КПСС

После распада СССР всплыло множество «интересных» фактов о деятельности советского руководства. Одним из громких инцидентов стало исчезновение так называемого «золота партии». В начале 90-х годов СМИ печатало самые разные версии. Чем больше печатали, тем больше разрастались слухи о таинственном исчезновении ценностей КПСС.

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Куда же пропало золото?

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На основании проведенных исследований появилась одна из первых версий, которая, в принципе, частично подтверждалась. Эта версия получила начало из секретного доклада госсекретаря Российской Федерации Геннадия Бурбулиса в 1991 году. В нем Бурбулис утверждает, что правительство СССР распродало золотые запасы. Вживую этого доклада никто не видел, но есть сведения и из иностранных источников – известный американский банкир подтверждает эту информацию. Насколько эта версия правдива, достоверно неизвестно, но она получила достаточно широкое распространение.

Некоторые источники также утверждают, что золото никуда не исчезло и осталось в России. Но самую большую огласку получила версия о том, что золотые фонды разворованы и вывезены в зарубежные банки. По мнению исследователей, на счетах ряда международных финансовых организаций хранится практически почти половина от общей доли золотого запаса СССР. Свое мнение по этому поводу выразил и известный журналист Георгий Вачнадзе, который утверждает, что все золото разворовали в самом начале 90-х годов. Одним из активных «борцов за справедливость» в то время стал экономист и политический деятель Егор Гайдар. Он собрал много сведений о золотовалютных махинациях правительства и даже верил в то, что все украденное можно вернуть в Россию. Но доказать он ничего не смог, его практически сразу сняли с занимаемого на тот момент поста и.о. премьера.

Утверждал о существовании партийных золотовалютных фондов и председатель главного банка СССР Виктор Геращенко. Он говорил о существовании трех касс, принадлежавших КПСС. На тот период их стоимость оценивалась в миллионы долларов. Но в 1991 году все это состояние бесследно исчезло. Позже в финансовых махинациях обвинили и самого Геращенко. К примеру, зам. министра финансов Нечаев тогда утверждал, что не мог человек, управляющий всем этим богатством не знать, как и куда исчезли ценности. В любом случае причастность Геращенко к хищениям не доказана, и все эти обвинения так и остаются домыслами.

Мнение западных журналистов

Свое мнение относительно «золота партии» выразили и западные эксперты. Огромный вклад в исследования вопроса по исчезновению активов внесли американские специалисты – Уэйр и Бёрнелл. В своих трудах они изложили теорию, которая сводится к тому, что все эти разговоры вокруг таинственного золота всего лишь миф и у КПСС попросту не могло быть таких резервов.