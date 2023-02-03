Максимов день: что нельзя делать 3 февраля

3 февраля православная церковь вспоминает Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. В народе этот день именуют Максимовым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 3 февраля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 3 февраля

Сегодня нельзя ругаться и устраивать скандалы в доме. Считается, что ссоры могут навлечь злые силы, после чего будут серьезные проблемы. Кроме того, нечистая сила начнет прятать вещи и будить по ночам.

В Максимов день нельзя отказывать в помощи ни родному человеку, ни нищему, который просит подаяние. В противном случае, возникнут финансовые или семейные неурядицы.

Сегодня запрещено игнорировать звонки и сообщения, а также желание людей что-то с вами обсудить. Помимо прочего, нельзя смеяться над неудачами других людей. Иначе вы сами можете оказаться в плохой ситуации.

Приметы

Если 3 февраля чистое и безоблачное небо – быть морозу и плохому урожаю. Ясная заря или ярко-красный закат также предрекают мороз.

Если день хороший и солнечный, весна будет теплой. Месяц будто в тумане – зерно уродится.