Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Максимов день: что нельзя делать 3 февраля

Мира Маркина

3 февраля православная церковь вспоминает Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. В народе этот день именуют Максимовым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 3 февраля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Максимов день: что нельзя делать 3 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 3 февраля

Сегодня нельзя ругаться и устраивать скандалы в доме. Считается, что ссоры могут навлечь злые силы, после чего будут серьезные проблемы. Кроме того, нечистая сила начнет прятать вещи и будить по ночам.

В Максимов день нельзя отказывать в помощи ни родному человеку, ни нищему, который просит подаяние. В противном случае, возникнут финансовые или семейные неурядицы.

Сегодня запрещено игнорировать звонки и сообщения, а также желание людей что-то с вами обсудить. Помимо прочего, нельзя смеяться над неудачами других людей. Иначе вы сами можете оказаться в плохой ситуации.

День сурка 2023: дата, история, приметы и традиции праздника

Приметы

Если 3 февраля чистое и безоблачное небо – быть морозу и плохому урожаю. Ясная заря или ярко-красный закат также предрекают мороз.

Если день хороший и солнечный, весна будет теплой. Месяц будто в тумане – зерно уродится.

Столкнувшись со сложной жизненной ситуацией, человек должен найти березу, прислониться к ней и рассказать подробнее о своей проблеме. По дороге от дома до березы нужное решение придет само собой.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители