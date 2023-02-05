«Волосы ангела»: природное явление, которое ставит ученых в тупик

«Волосы Ангела» — это необъяснимое явление природы, во время которого с неба падают белые нити из неизвестного материала. Их периодически обнаруживают свисающими с деревьев или покрывающими ландшафт. При попытках взять образец или дотронуться, они исчезают. Что известно об этом феномене, читайте в материале «Рамблера».

Фото: liz west/Flickr liz west/Flickr

В Италии загадочные нити, сыплющиеся на голову ничего не подозревающих граждан, называют «волосами Девы Марии» или «кремниевой ватой» а во Франции — «подарком Мадонны». Немцы же и американцы придерживаются ставшего уже общепринятым термина «волосы Ангела».

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Впервые об этом явлении заговорили в 1741 году, когда жители сразу трех городов стали очевидцами необычной метели без снега в сентябре. В 1914 году в Южной Австралии люди увидели белые нити, достигавшие в длину около 20 сантиметров, которые растаяли при соприкосновении с землей. В 1950 году двое полицейских из США заявили, что во время дежурства заметили странный, небольшой парашют, который при ближайшем рассмотрении оказался странной светящейся субстанцией, которая разрушалась, если взять ее в руку. От нее шло фиолетовое свечение, а рука после соприкосновения была очень липкой.

Осенью 1954 года зрители собрались на флорентийском стадионе Артемио Франки, чтобы посмотреть за игрой между знаменитой «Фиорентиной» и ее местным конкурентом «Пистойезе». Однако внимание фанатов, а также спортсменов отвлекло нечто в небе: как позже рассказывал известный итальянский футболист Ардико Маньини, присутствовавший на матче, «это было что-то похожее на огромное яйцо, которое медленно проплывало над головами. Все смотрели вверх, а с неба спускались серебряные нити». Позже «волосы Ангела» еще несколько дней находили на крышах домов и на деревьях, вот только при контакте с человеческой кожей они почему-то распадались.

Ученые тогда выдвинули теорию происхождения загадочной «паутины»: они предположили, что это нити, сплетенные мигрирующими пауками. Однако как заключили их коллеги в Институте химического анализа Флорентийского университета, в «волосах ангелов» содержались такие элементы как бор, кремний, кальций и магний, которые не могут входить в состав органической паучьей паутины. Согласно еще одной из версий, белые нити могут быть связаны с тем, что электричество в атмосфере Земли «заряжает» пыль, заставляя частицы слипаться и образовывать единую прядь. В этом случае объяснить хрупкость структуры значительно проще.

Среди псевдонаучных объяснений происхождения «волос Ангела» лидируют версии об НЛО и испытаниях нового оружия, проводимых военными. Однако из-за невозможности исследовать образцы нити в лаборатории, доказать ни одну их этих теорий невозможно.