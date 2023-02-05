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33 минуты назад

День Агафия Полухлебника: что нельзя делать 5 февраля

Мира Маркина

Православные верующие 5 февраля чтят память Агафангела. Согласно поверьям, он принял мученическую смерть во времена гонений христиан. В народе в этот день проверяли количество заготовленных с осени солений и других припасов на зиму, чтобы убедиться, что до весны еще осталось достаточно, потому в календаре этот день отмечали праздником Агафия Полухлебника.

День Агафия Полухлебника: что нельзя делать 5 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

5 февраля весь день было принято посвящать домашним делам и уборке. Порядок наводили как в доме, так и в амбарах, сараях, выметая мусор и пыль из самых дальних углов, ремонтировали старые и поломанные предметы и мебель. Девушки в это время готовили пироги с курицей, угощая ими всех членов семьи.

Плохой приметой в этот день считалось танцевать и громко что-то праздновать, лениться и отлынивать от работы, отказывать нуждающимся в помощи и забирать себе найденные случайно на улице или где-либо еще деньги или вещи – все это сулило человеку в день Агафия беды, неудачи и проблемы со здоровьем.

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Наши предки 5 февраля внимательно наблюдали за погодой – они верили, что если на улице стоит солнечная и морозная погода, то лето будет сухим и жарким. Также считалось, что погода до полудня показывает, какой будет первая половина следующей зимы, а послеобеденная демонстрирует, какой будет вторая половина.

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