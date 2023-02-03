Три самых удивительных обряда русских людей

Жизнь на Руси, даже после прихода православия, во многом оставалась подчинена верованиям славянских предков. Христианские традиции и языческие обряды причудливым образом переплетались в древнерусских верованиях и находили свое отражение в фольклоре. Многие, наверняка, помнят, как в русских народных сказках Баба-Яга отправляла заблудившихся детей в печь на лопате. Что интересно, в некоторых случаях это было обыденностью…

Фото: Русская семерка Русская семерка

Припекание младенцев

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Конечно, речь пойдет не о сказочной Бабе-Яге, а о вполне реальных знахарках и повитухах, которые таким образом «донашивали» младенцев, родившихся преждевременно. Ребенка обмазывали ржаным тестом, оставляя открытыми нос и рот, чтобы он не задохнулся. А потом, посадив на лопату — под особый наговор — отправляли в печь. Она, естественно, не была растопленной, но чуть-чуть жара в ней оставляли.

Таким образом печь-кормилица как бы выполняла роль инкубатора. Считалось, что поле такой процедуры младенец «дозреет», добрав то, чего не успел получить в материнской утробе. Аналогичный обряд был и на Кавказе, правда, там детей не «припекали», а «солоновали» — натирали мелкой солью, пеленали и оставляли на несколько часов в люльке. На первый взгляд процедура довольно негуманная, но, кто знает, может и действенная.

Пугание рожениц

На Руси довольно много обрядов было связано именно с беременностью и родами. Оно и понятно — из-за антисанитарии и отсутствия нормальной медицины детская смертность вплоть до XX века была огромной. Если женщина долгое время не могла разрешиться, ее старались напугать — гремели посудой, топали и кричали — чтобы будущая мама побыстрее разродилась. Эффективность подобного метода сегодня также вызывает много вопросов, но наши предки в его действенности не сомневались.

Отмыкание поля

Кстати, наши предки наделяли человеческими чертами и мать-землю, а потому во многих регионах страны существовал такой обряд как «отмыкание земли». Перед пахотой выбирали красивого молодого (и обязательно — неженатого) парня который с караваем обходил поля, как бы женихаясь и прося богатого урожая. Помогали ему и женщины, которые нагими «купались» в утренней росе на полях, приговаривая: «Как мы катаемся по полю, так пусть на нем и хлеб растет».