Школьница разозлилась из-за замечания и сломала ногу учительнице

В штате Джорджия, США, школьница, получив замечание от учительницы, избила ее и сломала ей ногу. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Учительница старших классов Тивана Тернер отчитала ученицу за плохое поведение в присутствии ее одноклассников. Та разозлилась, подошла к учительнице и начала выкрикивать оскорбления. Тернер не смогла усмирить девочку сама и достала телефон, чтобы позвонить коллеге и попросить помощи. Ученица выбила телефон из ее рук, а затем набросилась на нее.

Школьница повалила Тернер на пол, в результате чего та серьезно повредила ногу. Затем она принялась бить женщину и не останавливалась, пока не вмешались другие учителя.

Тернер доставили в больницу с переломом ноги. Ей необходимо пройти курс реабилитации, чтобы восстановиться от полученных травм и начать ходить. Ученицу арестовали. Ей предъявлено обвинение в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах.