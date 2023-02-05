Какие суперспособности есть у голых землекопов

Голые землекопы – это одни из самых удивительных животных нашей планеты. Возможно, у многих их внешний вид не вызывает ничего, кроме отвращения. Тем не менее землекопы заслуживают особого внимания: они долго живут, не чувствуют боли, не страдают онкологическими заболеваниями, а также являются холоднокровными животными и долгое время могут обходиться без кислорода.

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Нечувствительность к боли

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Голые землекопы абсолютно не чувствуют боли от ожогов тканей (как термических, так и химических). Эту особенность грызунов тщательно исследовали специалисты немецкого Центра молекулярной медицины Макса-Дельбрюка. Ученые выяснили, что нечувствительность к боли является следствием измененной структуры фермента TrkA, «запускающего» нужные рецепторы. Именно с помощью этого фермента сигнал о повреждении передается через рецепторы в головной мозг.

Как предполагают эксперты, такое строение фермента может быть обусловлено местом обитания голых землекопов и их деятельностью. Дело в том, что эти грызуны живут в африканских саваннах и пустынях. Большую часть времени они роют каналы под землей, но иногда выходят и на поверхность. В связи с отсутствием шерсти их кожа моментально обгорает на солнце. Если бы землекопы чувствовали боль от ожогов, они не смогли бы передвигаться в узких подземных коридорах, а, следовательно, и полноценно питаться и даже жить.

«Иммунитет» к онкологическим заболеваниям

Кроме того что голые землекопы не чувствуют боли, они также невосприимчивы и к онкологическим заболеваниям. Ученые из американского университета Рочестера обнаружили, что это происходит благодаря гиалуроновой кислоте, которая как раз и контролирует объединение и рост клеток. Клетки в телах грызунов буквально «окутаны» этой кислотой. Искусственно уменьшив массу данного вещества, эксперты увидели, как клетки стали увеличиваться в размерах, соединяться и «трансформироваться» в злокачественные новообразования. К тому же, землекопы могут тормозить поступление кислорода к тканям, за счет чего развитие раковых клеток также блокируется.

В медицинской литературе описаны всего 2 случая онкологии у голых землекопов. Данный недуг выявили у животных, обитавших в неволе, сотрудники Вашингтонского университета. Один грызун оказался болен так называемым железистым раком, а другой пострадал от рака желудка. По мнению специалистов, подобные исключения только подтверждают правило, ведь подавляющее большинство изученных особей все-таки оказались здоровы.

Другие «странности»

Вообще, ученые обнаружили у голых землекопов множество странностей. Прежде всего, землекопы являются рекордсменами среди других грызунов по продолжительности жизни. Они могут прожить до 30 лет, в то время как серая крыса умирает, едва достигнув 2-летнего (реже 3-летнего) возраста. Причем даже в 25 лет некоторые землекопы еще довольно молоды по физиологическим параметрам и полны сил. В результате наблюдения за 3 тысячами животных, которым занимались сотрудники компании Calico, оказалось, что только 4 сотни зверьков скончались от естественных причин. Другие же умерли вследствие каких-либо травм или болезней, не связанных с возрастом. Как уверяют исследователи, по сути голые землекопы могут жить вечно.