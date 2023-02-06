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1 час назад

Что нельзя делать 6 февраля в Аксиньин день

Мира Маркина

Православные люди 6 февраля вспоминают святую Ксению Петербургскую, а в народе эта дата известна ка Аксиньин день. С ним связано множество поверий и примет. Читайте о них в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 6 февраля в Аксиньин день
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 6 февраля

  • Наши предки в этот день не стригли ногти и волосы, поскольку верили, что так можно лишить себя сил.
  • Также не рекомендуется перестилать постель, стирать белье и двигать кровать: это негативно отразится на здоровье.
  • Нельзя в Аксиньин день жадничать и отказывать нуждающимся в помощи: в дом могут прийти неприятности.
  • Завязывать узлы в этот день тоже нельзя, предки верили, что таким образом можно привязать к себе нечисть.
  • От приготовления пельменей сегодня стоит отказаться: это может привести к материальным проблемам.
  • Нельзя плохо отзываться о своих родственниках, иначе придется ждать всевозможных бед.

Что можно делать 6 февраля

  • В Аксиньин день надо хорошо поработать: наши предки считали, что тогда сил трудиться хватит на весь год, а успех не заставит себя ждать.
  • Сегодняшний день стоит провести в хорошем расположении духа, без ругани и ссор, тогда весь год в семье будет благополучие.
  • В этот день нужно совершить какой-то добрый поступок: это привлечет в жизнь удачу.

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Народные приметы 6 февраля

  • Какая погода в Аксиньин день, такой и будет весна.
  • Облака на небе редкие и плывут высоко, — скоро придет тепло.
  • Теплую весну предвещает и солнечная ясная погода.
  • А вот метель на Аксинью, напротив, говорит о том, что весна придет поздно.
  • Звезд на небе не видно — к непогоде.
  • Безветренная погода предвещает засушливую вторую половину августа.
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