Что нельзя делать 6 февраля в Аксиньин день

Православные люди 6 февраля вспоминают святую Ксению Петербургскую, а в народе эта дата известна ка Аксиньин день. С ним связано множество поверий и примет. Читайте о них в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 6 февраля
- Наши предки в этот день не стригли ногти и волосы, поскольку верили, что так можно лишить себя сил.
- Также не рекомендуется перестилать постель, стирать белье и двигать кровать: это негативно отразится на здоровье.
- Нельзя в Аксиньин день жадничать и отказывать нуждающимся в помощи: в дом могут прийти неприятности.
- Завязывать узлы в этот день тоже нельзя, предки верили, что таким образом можно привязать к себе нечисть.
- От приготовления пельменей сегодня стоит отказаться: это может привести к материальным проблемам.
- Нельзя плохо отзываться о своих родственниках, иначе придется ждать всевозможных бед.
Что можно делать 6 февраля
- В Аксиньин день надо хорошо поработать: наши предки считали, что тогда сил трудиться хватит на весь год, а успех не заставит себя ждать.
- Сегодняшний день стоит провести в хорошем расположении духа, без ругани и ссор, тогда весь год в семье будет благополучие.
- В этот день нужно совершить какой-то добрый поступок: это привлечет в жизнь удачу.
Народные приметы 6 февраля
- Какая погода в Аксиньин день, такой и будет весна.
- Облака на небе редкие и плывут высоко, — скоро придет тепло.
- Теплую весну предвещает и солнечная ясная погода.
- А вот метель на Аксинью, напротив, говорит о том, что весна придет поздно.
- Звезд на небе не видно — к непогоде.
- Безветренная погода предвещает засушливую вторую половину августа.