5 фактов дня: кто не боится змеиного яда и где растут конфеты

Наша планета и все, что нас окружает, настолько удивительны, что человек ежедневно может открывать для себя что-то новое, то, о чем раньше и не подозревал. «Рамблер» помогает постигать этот мир и делится новыми фактами о нашем мире.

Фото: Unsplash Unsplash

Жирафы не могут дотянуться до земли

Видео дня

Несмотря на наличие длинной шеи, эти животные не способны опустить ее настолько, чтобы пощипать траву или напиться воды из реки. Ведь ноги у них не менее впечатляющей длины. Поэтому, для того чтобы попить, например, жирафам приходится пытаться стать ниже, либо опускаясь на колени, либо широко расставляя ноги в стороны.

Еда у края тарелки остывает быстрее

Кушанья, выложенные на тарелку, вполне очевидно быстрее становятся более холодными у краев посуды. Этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что в центре вокруг горячей еды находится такая же горячая пища, тепло которой может уносить лишь воздух над ней. Что же касается еды, расположенной по краям, то она обдувается воздухом еще и с боков, следовательно процесс теплоотдачи происходит гораздо быстрее.

Ежи не боятся змеиного яда

В отличие от многих животных, которые боятся змеиного яда, ежи к нему не слишком восприимчивы. Даже значительные дозы яда этих пресмыкающихся для ежиков совершенно безвредны. Кстати, такой же особенностью обладают мангусты, которые невосприимчивы к укусам некоторых змей, и свиньи, которых от распространения змеиного яда защищает слой подкожного жира, в котором очень мало кровеносных сосудов.

Некоторые камни могут менять свой цвет

Минерал под названием гакманит способен менять свою окраску. Скол камня поначалу поражает ярко-розовым оттенком, а затем начинает на глазах блекнуть, пока не станет серым. Виной тому солнце, под воздействием лучей которого гакманит теряет яркость. Но если поместить камень на несколько дней в темное место, он снова станет розовым.

Где растут конфеты