5 фактов дня: кто не боится змеиного яда и где растут конфеты

Наша планета и все, что нас окружает, настолько удивительны, что человек ежедневно может открывать для себя что-то новое, то, о чем раньше и не подозревал. «Рамблер» помогает постигать этот мир и делится новыми фактами о нашем мире.
Несмотря на наличие длинной шеи, эти животные не способны опустить ее настолько, чтобы пощипать траву или напиться воды из реки. Ведь ноги у них не менее впечатляющей длины. Поэтому, для того чтобы попить, например, жирафам приходится пытаться стать ниже, либо опускаясь на колени, либо широко расставляя ноги в стороны.
Кушанья, выложенные на тарелку, вполне очевидно быстрее становятся более холодными у краев посуды. Этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что в центре вокруг горячей еды находится такая же горячая пища, тепло которой может уносить лишь воздух над ней. Что же касается еды, расположенной по краям, то она обдувается воздухом еще и с боков, следовательно процесс теплоотдачи происходит гораздо быстрее.
В отличие от многих животных, которые боятся змеиного яда, ежи к нему не слишком восприимчивы. Даже значительные дозы яда этих пресмыкающихся для ежиков совершенно безвредны. Кстати, такой же особенностью обладают мангусты, которые невосприимчивы к укусам некоторых змей, и свиньи, которых от распространения змеиного яда защищает слой подкожного жира, в котором очень мало кровеносных сосудов.
Минерал под названием гакманит способен менять свою окраску. Скол камня поначалу поражает ярко-розовым оттенком, а затем начинает на глазах блекнуть, пока не станет серым. Виной тому солнце, под воздействием лучей которого гакманит теряет яркость. Но если поместить камень на несколько дней в темное место, он снова станет розовым.
Если в детстве вы мечтали о том, чтобы конфеты росли на деревьях, спешим вас обрадовать — это вовсе не сказка. На планете, а точнее в Китае, Корее, Индии и Японии произрастает чудесная говения, или по-другому, конфетное дерево. Правда, настоящих конфет, конечно, вы на нем не увидите, но растущие на них коричневые плодоножки вполне похожи на любимые всеми лакомства. Эти веточки съедобны, содержат около 40% сахара и по вкусу напоминают изюм.