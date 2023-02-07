За что НКВД посадил лучшего альпиниста СССР

Альпинизм как вид спорта и активного досуга возник относительно недавно, немногим более 200 лет назад. В нашей стране спортивный альпинизм насчитывает и того меньше, датой его основания считается 27 августа 1923 года. Именно тогда группа студентов Тифлисского университета начала первое в СССР спортивное восхождение. Целью была вершина горы Казбек.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но даже и за такой сравнительно недолгий срок советский и российский альпинизм обзавелся своими основателями, героями, и своими легендами. Одним из таких героев стал Арий Поляков, человек, имя которого внесено в список лучших альпинистов Европы.

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Жизненный путь

Арий Иосифович Поляков родился в 1911 году в семье видного меньшевика Иосифа Полякова. Его отец после революции 1917 года занимал крупные посты, сестра была подполковником ГРУ. Однако, интересы Ария были далеки от политики. Он был увлечен авиацией и альпинизмом. Юноша был слушателем военно-воздушной академии им. Жуковского, а свои первые горные восхождения совершил еще в конце 20-х годов, когда альпинизм в СССР только-только зарождался.

В 1929 году Арий Поляков вместе с группой других альпинистов обеспечивал продвижение знаменитой экспедиции Горбунова к леднику Танымас на Памире. Этот поход дал множество материалов для геологов, биологов и других ученых, стал основой для документального фильма «Подножье смерти». А альпинистам он показал путь к пику Ленина – одному из легендарных «семитысячников».

В 1936 году Поляков во главе отряда красноармейцев попытался штурмовать пик Ленина. Стрелковая рота шла при полном вооружении и походной выкладке. Попытка оказалась неудачной. Группа поднялась на высоту более 6500 метров. До вершины оставалось немногим более 600 метров, но восходителям пришлось вернуться из-за поднявшейся метели.

Через год была предпринята новая попытка штурма семитысячника. Восхождение было приурочено к 20-летию Октябрьской революции. На сей раз Арий Поляков поднялся на вершину пика Ленина и в числе семерых восходителей оставил свое имя на записке, вложенной в тур (каменную пирамидку, возводимую альпинистами по этому случаю).

После этого с альпинизмом и спортом вообще Арию Полякову пришлось расстаться на долгих 17 лет. Он был арестован по нелепому обвинению и отбывал свой срок в разных лагерях, в том числе, и на строительстве рудника в городе Норильске.

В 1954 году Арий Иосифович был реабилитирован, вернулся в спорт. Он по-прежнему участвовал в восхождениях, позже стал спортивным функционером, занимал должность начальника отдела альпинизма и туризма при центральном совете ДСО «Спартак». Арий Иосифович принимал активное участие в разработке и создании системы международных альпинистских лагерей. Много лет он сам возглавлял лагерь «Кавказ».

Арий Поляков ушел из жизни в 1981 году.

За что же посадили одного из первых советских альпинистов?

В 1937 году была репрессирована целая группа альпинистов, участников памирских экспедиций и восхождений на пик Ленина. Она получила название «шпионско-фашистская организация альпинистов».

Дело в том, что в 1928 году Памир исследовала экспедиция, в состав которой входили как советские, так и немецкие ученые и альпинисты. Со многими участниками был знаком и сотрудничал впоследствии и Арий Поляков.

По абсурдному обвинению в шпионаже (группа работала в приграничных территориях с Афганистаном) и пособничеству фашистам НКВД арестовал таких видных деятелей альпинизма, основателей этого спорта в СССР, как Семеновский, Бархаш и другие. Был среди арестованных и инструктор по альпинизму Олег Корзун. Ему, помимо шпионажа в приграничных территориях, стараниями «заплечных дел мастеров» была приписана еще и подготовка террористического акта на Красной площади.

Корзун, не выдержав побоев и угроз, «раскрыл» зловещий замысел «террористов-альпинистов».

В то время, как известно, в большой моде были праздничные шествия колонн спортсменов. Альпинизм в 1934 году был официально признан одним из видов спорта, поэтому в парадах атлетов принимали участие и восходители. Так вот, по версии следствия, во время одного из таких шествий Лев Бархаш, Арий Поляков и его друг Станислав Ганецкий, возглавлявшие колонну, должны были выстрелить по находящимся на трибуне мавзолея Ленина представителям высшего руководства страны.

Бархаш, Корзун, Семеновский и другие «участники шпионской альпинистской группы» были расстреляны. Арий Поляков отсидел 17 лет в ГУЛАГе, затем был реабилитирован.