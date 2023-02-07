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3 часа назад

Григорьев день: что нельзя делать 7 февраля

Мира Маркина

7 февраля православные верующие вспоминают Григория Богослова. В народе этот день именуют Григорьевым. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Григорьев день: что нельзя делать 7 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 7 февраля

Сегодня рекомендуется быть аккуратней со словами. Считается, что все плохое, сказанное 7 февраля, может сбыться.

7 февраля нельзя стричься, обрезать ногти и плеваться – в противном случае, можно не дожить до весны. Особенно это касается детей, стариков и лежачих больных, за которыми ухаживают другие люди.

В Григорьев день не стоит делать комплименты незамужним девушкам насчет внешности. Считается, что тогда к ним больше никто не посватается.

Сегодня важно делать добрые дела, но хвастаться запрещено. Чем больше добра сделаешь 7 февраля, тем больше шансов спасти душу после смерти. Однако тому, кто хвастается, светлые поступки не зачтутся.

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Приметы

Если сорока садится на нижние ветки деревьев – к ветру, а если синицы щебечут за окном, это сулит морозы.

Кошка закрывает мордочку во время сна – к холодам.

Сильный снегопад – предвестник ранней и длинной осени.

Если 7 февраля разлили молоко, это к большой и внезапной радости.

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