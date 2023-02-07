У кого Владимир Ульянов «украл» свою знаменитую фамилию

Некоторые думают, будто Ленин — фамилия какого-то дальнего родственника Ульяновых, к которому они питали особую приязнь и, чтобы почтить его память Владимир Ильич взял себе такой партийный псевдоним. Кто-то считает, что так звали одного из предков Ульянова, который, в отличие от родителей вождя «имел пролетарское происхождение». Бытует мнение будто псевдоним возник в память о Ленском расстреле 1912 года, что уже совершенно невозможно, так В.И. Ульянов назвался Лениным на десяток лет раньше. Есть версия, что псевдоним скрывает неизвестную романтическую историю юности вождя пролетарской революции, назвавшегося в память о незабвенной Лене. Ещё кто-то говорит, что Ленин — очень близко к часто использовавшемуся Ульяновым в молодости для конспирации псевдониму Ильин, и это предложение из перечисленных, пожалуй, ближе всего к истине, хотя и не намного.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но, как ни странно, подавляющее большинство людей уверено, что Владимир Ильич Ульянов использовал только последнюю часть псевдонима – Ленин. Нет. Он его употреблял часто в связи с именем Николай. Зваться Владимиром Ильичем Лениным – по имени и отчеству, бывшим у него от рождения, но по псевдониму, известному шире, чем его настоящая фамилия, Ульянов стал не раньше 1920 года.

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Не Ильин, и не Тулин – случайность

Вообще, удивительно, что из всех псевдонимов Ульянов остановился в итоге на Ленине. Английский историк Адам Улам отмечает, что всего в своей жизни Ленин использовал псевдонимов и фальшивых документов на 160 имён. Так, рабочие окраин Петербурга в 1890-е годы знали его только как «Фёдора Петровича». Среди некоторых литературных псевдонимов Ильича некоторые сильно походили на Ленина: Ильин, Тулин. Тем кажется удивительнее, что Ульянов в конце концов остановился на Ленине – точнее, именно под этой кличкой он стал окончательно известен революционным кругам за границей.

Самый парадоксальный факт в этой ситуации состоит в том, что настоящий Николай Ленин умер в 1902 году, когда человек присвоивший его имя выступал на собраниях революционной интеллигенции за границей. О чём сам подлинный Ленин вряд ли знал, а обладатель его паспорта так и не узнал до конца своей жизни.

Завязка истории до крайности банальна. В 1900 году, по возвращении из сибирской ссылки, Ульянов задумал эмигрировать. А что ему было делать в России? Революцией тут пока не пахло, любые экстремистские кружки легко обнаруживала и накрывала полиция. Надежда Крупская, согласившаяся вместо комфортной Уфы пойти на ненавистное революционерам официальное венчание, только чтобы жить с любимым человеком, великодушно разрешила мужу не разделять с ней ещё год ссылки в Уфе, а заниматься делом революции там, где важнее.

Марксисты не эмигрировали – их просто вышвыривали

Поддельный паспорт был нужен Ильичу не только для получения разрешения для выезда за границу. Кстати, это было и невозможно. Царская охранка всегда прекрасно видела, что за птица скрывается перед ней в облике очередного мнимого больного, просящего о «выезде на воды». И с лёгкостью душевной отпускала его, лишь бы только катился подальше, хоть и с подложным документом. Власть знала также о том, что испрашиваемый отпуск «на шесть месяцев» превратится в бессрочную эмиграцию. Жандармам даже давалось негласное указание не препятствовать выезду таких лиц. По сути, это была скрытая форма лишения нежелательных элементов их российского подданства. Ну кто ж знал, что всё обернётся революцией…

Итак, сам выезд под чужим именем не представлял проблем. Но совсем другое – сбор средств на него. Охранное отделение прекрасно понимало, что многие из «невозвращенцев» становятся видными деятелями сети по распространению нелегальной пропаганды на Родине. И вот ведение этой пропаганды требовалось пресечь ещё здесь.

Богатые покровители – главная страховка

Ильича Перед выездом в первую эмиграцию Ульянов изрядно поездил по стране, в том числе побывал в центрах, где ему, как бывшему политическому ссыльному, запрещалось быть: Петербурге, Риге, Москве, Нижнем Новгороде. Пару раз его арестовывали. В этот момент его не спасли бы никакие фальшивые паспорта – власти прекрасно знали, кто перед ними. Один раз у Ульянова нашли крупную сумму денег. В другой – уже выданный заграничный паспорт на чужое имя.

Оба раза спасало не мягкосердечие российских чинов, а совсем иное. Один раз – знакомое нам «пусть катится»!. С деньгам было посложнее, но Ленин сумел назвать имена высокопоставленных покровителей, давших ему эти деньги за литературную работу в Пскове. Интересно, что оба – богатые местных помещики – были хорошо известны в маленьком Пскове за лояльность к оппозиции. Но самое главное, что эти люди – Лопатин и Оболенский – имели большие связи в Петербурге, и псковским жандармам было не с руки портить с ними отношения.

И паспорта, и деньги на издание за границей подпольной «Искры» Ленину оба раза вернули сполна. Да, ни одна революция не обходится без высокопоставленных покровителей в своём отечестве!

В конце концов, Ульянов эмигрировал по собственному паспорту, хотя на руках у него был, на всякий случай, паспорт на имя Николай Егоровича Ленина. Оба человека друг друга в глаза не видали.

Как расправились с Лениными

Так кем же был этот Николай Егорович Ленин, чей паспорт оказался в руках у Владимира Ильича Ульянова и чьё имя приклеилось теперь к нему на всю жизнь? Это был обычный вологодский помещик, умерший в 1902 году, примерно за год до того, как обладатель его похищенного или утерянного паспорта отправился в Лондон на II съезд РСДРП.