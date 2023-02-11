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1 час назад

Как выглядит животное – самый несчастный любовник на земле

Мира Маркина

В Австралии живет не один вид эндемиков. Причина проста: континент на протяжении долгих лет находился в изоляции. Проблема в том, что эндемичные животные наиболее уязвимы. Взять, к примеру, северных кволлов – недавно ученые выяснили, что эти хищные сумчатые зверьки оказались на грани вымирания. Почему секс убивает куниц, читайте в статье «Рамблера».

Как выглядит животное – самый несчастный любовник на земле
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Все началось с того, что австралийские зоологи заметили количественное сокращение популяции северных кволлов. Чтобы выяснить, почему они умирают, пришлось организовать круглосуточное наблюдение за ними. В течение 42 дней ученые следили за поведением самцов и самок крапчатых сумчатых куниц, на которых предварительно надели рюкзачки с трекерами. Так удалось обнаружить, что сокращение популяции связано с преждевременной смертью самцов. А умирали они от «любовной лихорадки».

Как выглядит волосатый краб

Северные кволлы ради спаривания с самкой преодолевают огромные расстояния (до 40 километров за ночь). Отсутствие сна и отдыха либо уничтожает куниц само по себе, либо ослабляет их внимание. Тогда сумчатые звери становятся легкой добычей для бездомных кошек и других некрупных хищников. Некоторые особи гибнут под колесами автомобилей.

Самцы этого вида также привлекают больше паразитов. Наиболее вероятная причина: они уделяют меньше времени уходу за собой, поскольку стараются использовать каждый сезон размножения по-максимуму.

Еще одна проблема – ядовитые тростниковые жабы. Обезумевшие в период половой охоты кволлы питаются ими в надежде быстро утолить голод, но получают порцию смертельного токсина.

Эксперты нашли причину, почему самцы плотоядных сумчатых спариваются до смерти за один сезон размножения. Самки же наоборот живут и размножаются до четырех лет в среднем.

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