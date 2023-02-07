Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Бытовые привычки японцев, которые в России кажутся дикостью

Мария Каткова

Менталитет жителей стран Азии сильно отличается от российского. Некоторые привычки, на которые они не обращают внимания, могут показаться нам дикостью. На самом деле, все это передается из поколения в поколение, а также обусловлено генетическими особенностями. О том, какие привычки японцев кажутся в России дикостью — в материале “Рамблера”.

Бытовые привычки японцев, которые в России кажутся дикостью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Тапочки для туалета

В каждой квартире в Японии на входе в туалет вы увидите несколько пар тапочек. В Японии люди буквально помешаны на чистоте, поэтому у них есть отдельная обувь для похода в туалет. Так они предпочитают надевать специальные тапочки, чтобы не разносить бактерии по дому.

Также если вы пришли в гости, то вам наверняка выдадут одноразовые тапочки. Не забывайте снимать их в момент, когда выходите из туалета.

5 невероятных традиций со всего мира, которые нам трудно понять

Полоскание рта

Еще один способ поддерживать гигиену полости рта у японцев — постоянно полоскать рот и горло. Это не только сохраняет свежее дыхание, но и способствует гигиене и здоровью зубов. Полоскают зубы они постоянно, так же часто, как и моют руки. Также в любых магазинах можно увидеть специальные растворы разных цветов, вкусов и объемов.

Мешочки для сушки

В арсенале бытовых принадлежностей у японцев есть специальные мешочки, в которых они сушат одежду, полотенца, носки и нижнее белье. В Японии не принято вешать все это на балкон, чтобы не показывать соседям то, что вы носите дома или под одеждой. Поэтому рядом с футболками и джинсами можно увидеть мешки, в которых сушится другая одежда.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители