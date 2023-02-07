Бытовые привычки японцев, которые в России кажутся дикостью

Менталитет жителей стран Азии сильно отличается от российского. Некоторые привычки, на которые они не обращают внимания, могут показаться нам дикостью. На самом деле, все это передается из поколения в поколение, а также обусловлено генетическими особенностями. О том, какие привычки японцев кажутся в России дикостью — в материале “Рамблера”.
В каждой квартире в Японии на входе в туалет вы увидите несколько пар тапочек. В Японии люди буквально помешаны на чистоте, поэтому у них есть отдельная обувь для похода в туалет. Так они предпочитают надевать специальные тапочки, чтобы не разносить бактерии по дому.
Также если вы пришли в гости, то вам наверняка выдадут одноразовые тапочки. Не забывайте снимать их в момент, когда выходите из туалета.
Еще один способ поддерживать гигиену полости рта у японцев — постоянно полоскать рот и горло. Это не только сохраняет свежее дыхание, но и способствует гигиене и здоровью зубов. Полоскают зубы они постоянно, так же часто, как и моют руки. Также в любых магазинах можно увидеть специальные растворы разных цветов, вкусов и объемов.
В арсенале бытовых принадлежностей у японцев есть специальные мешочки, в которых они сушат одежду, полотенца, носки и нижнее белье. В Японии не принято вешать все это на балкон, чтобы не показывать соседям то, что вы носите дома или под одеждой. Поэтому рядом с футболками и джинсами можно увидеть мешки, в которых сушится другая одежда.