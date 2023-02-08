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2 часа назад

Усыновившая обезьяну кошка попала на видео

Мария Иглина

Кошка, усыновившая обезьянку, попала на видео и растрогала пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Hindustan Times.

В ролике можно увидеть, как кошка идет по улице и несет на себе детеныша. Видео собрало более двух миллионов просмотров и сотни комментариев.

"Это самое безумное, что я видел. Неужели кошка приняла обезьяну за собственного детеныша?" "Я рад, что кошка оберегает его. Я не могу отделаться от мысли, что этот бедный детеныш потерял свою настоящую мать", — написали пользователи.

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