Усыновившая обезьяну кошка попала на видео

Кошка, усыновившая обезьянку, попала на видео и растрогала пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Hindustan Times.
В ролике можно увидеть, как кошка идет по улице и несет на себе детеныша. Видео собрало более двух миллионов просмотров и сотни комментариев.
"Это самое безумное, что я видел. Неужели кошка приняла обезьяну за собственного детеныша?" "Я рад, что кошка оберегает его. Я не могу отделаться от мысли, что этот бедный детеныш потерял свою настоящую мать", — написали пользователи.