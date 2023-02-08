5 фактов дня: первая доставка пиццы и сумасшедшие скорпионы

Наш мир многообразен и удивителен, благодаря чему ежедневно мы можем узнавать что-то новое. "Рамблер" выбрал пять необычных фактов, о которых вы вряд ли догадывались.

Фото: Unsplash Unsplash

Скорпионы и спиртное

Даже крошечная капля алкоголя способна свести скорпиона с ума. При взаимодействии со спиртным скорпион начинает немедленно жалить себя до смерти.

Коты с колокольчиками

В городе Крескилл в Нью-Джерси коты обязаны носить по три колокольчика. Это необходимо для того, чтобы птицы всегда знали об их расположении.

Подлокотник эскалатора

Возможно, вы не раз замечали, что резиновый подлокотник на эскалаторах в метро двигается быстрее, чем сам эскалатор. Это специально делается для того, чтобы человек не уснул в метро.

Эмбрионы акулы

Акулы – опасные хищники. И не стоит их недооценивать, даже когда они находятся в утробе матери. Об этом не понаслышке знает ученый Стюарт Спрингер, которого укусил эмбрион акулы, пока он осматривал внутренности его беременной матери.

Первая доставка пиццы