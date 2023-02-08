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57 минут назад

5 фактов дня: что сводит с ума скорпионов и кто впервые заказал пиццу

Мира Маркина

Наш мир многообразен и удивителен, благодаря чему ежедневно мы можем узнавать что-то новое. "Рамблер" выбрал пять необычных фактов, о которых вы вряд ли догадывались.

5 фактов дня: первая доставка пиццы и сумасшедшие скорпионы
Фото: UnsplashUnsplash

Скорпионы и спиртное

Даже крошечная капля алкоголя способна свести скорпиона с ума. При взаимодействии со спиртным скорпион начинает немедленно жалить себя до смерти.

Коты с колокольчиками

В городе Крескилл в Нью-Джерси коты обязаны носить по три колокольчика. Это необходимо для того, чтобы птицы всегда знали об их расположении.

Подлокотник эскалатора

Возможно, вы не раз замечали, что резиновый подлокотник на эскалаторах в метро двигается быстрее, чем сам эскалатор. Это специально делается для того, чтобы человек не уснул в метро.

5 фактов дня: скорость воланчика и самое большое сердце

Эмбрионы акулы

Акулы – опасные хищники. И не стоит их недооценивать, даже когда они находятся в утробе матери. Об этом не понаслышке знает ученый Стюарт Спрингер, которого укусил эмбрион акулы, пока он осматривал внутренности его беременной матери.

Первая доставка пиццы

В 1889 году королева Италии Маргарита Савойская решила попробовать лепешки, которыми питались жители Неаполя (позже эти лепешки стали называть пиццей). Особенно монаршей особе понравилась пицца с помидорами, моцареллой и базиликом. Королева написала восхищенное письмо повару, который позже решил назвать блюдо в честь нее – так появилась пицца Маргарита.

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