Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля

Православные верующие 11 февраля вспоминают преподобного Лаврентия Туровского, он был одним из русских епископов. Известно также, что Лаврентий взял себе это имя, принимая монашеский постриг в городе Туров. В народе же этот день нарекли Лаврентьевым именно в его честь и возносили ему молитвы о здоровье глаз.

Фото: Unsplash Unsplash

В этот день плохой приметой считалось женщинам заниматься тяжелым физическим трудом или брать в руки острые или режущие предметы, потому и рукоделием в Лаврентьев день не увлекались. Также одиноким девушкам не разрешалось садится во главу стола – это грозило венцом безбрачия.

Также предки верили, что нельзя 11 февраля ссориться, сплетничать, просить милостыню, выходить из дома без нательного креста и есть мясо. Нарушение всех этих запретов сулило человеку несчастья и проблемы со здоровьем.

Хорошей же приметой было напечь вкусных пирогов, сделать кулебяку и угостить вкусностями всю свою семью. Существовало поверье, что тот член семьи, который съест больше других выпечки, тому суждено стать самым счастливым.

Внимание в этот день старались уделять тщательной умственной работе, особенно хорошо было подсчитать свои сбережения и спланировать затраты.