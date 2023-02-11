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1 час назад

Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля

Мира Маркина

Православные верующие 11 февраля вспоминают преподобного Лаврентия Туровского, он был одним из русских епископов. Известно также, что Лаврентий взял себе это имя, принимая монашеский постриг в городе Туров. В народе же этот день нарекли Лаврентьевым именно в его честь и возносили ему молитвы о здоровье глаз.

Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

В этот день плохой приметой считалось женщинам заниматься тяжелым физическим трудом или брать в руки острые или режущие предметы, потому и рукоделием в Лаврентьев день не увлекались. Также одиноким девушкам не разрешалось садится во главу стола – это грозило венцом безбрачия.

Также предки верили, что нельзя 11 февраля ссориться, сплетничать, просить милостыню, выходить из дома без нательного креста и есть мясо. Нарушение всех этих запретов сулило человеку несчастья и проблемы со здоровьем.

Хорошей же приметой было напечь вкусных пирогов, сделать кулебяку и угостить вкусностями всю свою семью. Существовало поверье, что тот член семьи, который съест больше других выпечки, тому суждено стать самым счастливым.

Внимание в этот день старались уделять тщательной умственной работе, особенно хорошо было подсчитать свои сбережения и спланировать затраты.

День Федора: что нельзя делать 8 февраля

Погодные приметы:

  • Ночью на небосводе повисла красная луна – придут сильные ветра.
  • Если луна молодая – в начале следующего месяца будет такая же погода, как и сегодня.
  • Ветреная погода сегодня предвещает дождливый год.
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