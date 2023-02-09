Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Американка вернула потерянный миллион и получила машину

Мира Маркина

Необычная история произошла в американском Уайт-Лейке (штат Мичиган). Молодая пара потеряла на заправке ценный свадебный подарок – денежную сумму в размере 15 тысяч долларов, что эквивалентно миллиону рублей. Но чудом деньги вернулись хозяевам. Как это произошло, рассказали в New York Post.

Возвращение миллиона обернулось для американки сюрпризом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Американка Дайан Гордон из-за поломки личного автомобиля была вынуждена ходить на работу пешком – каждый день по 10 километров. Однажды, возвращаясь домой, 65-летняя женщина увидела у автозаправки пакет. В нем оказалась крупная сумма денег и стопка свадебных открыток.

«Меня научили: если это не твое, не бери это», — рассказала женщина впоследствии.

Дайан отнесла находку в полицейский участок. Офицеры нашли пару, которая потеряла свой свадебный подарок.

Супруга полицейского, который принял звонок старушки с сообщением о найденных деньгах, начала фандрайзинговую кампанию. Стейси Коннелл очень хотелось отблагодарить женщину за такое достойное поведение. В итоге удалось собрать 71 тысячу долларов (пять миллионов рублей) и подарить Дайан новый автомобиль – Jeep Compass. Оставшиеся деньги Коннелл обещала потратить на платежи по страховке для Дайан и ремонт (если он понадобится).

10 млн за выкуп: цыганская свадьба, которая сразила всех

Подарок удивил Дайан Гордон. Теперь, по словам женщины, она может не только спокойно ездить на работу, но и приезжать в гости к внукам, по которым сильно скучает, сопровождать их на спортивные соревнования.

Ранее мы писали о сокровищнице, которую обнаружил в своем доме американец.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители