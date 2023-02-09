Возвращение миллиона обернулось для американки сюрпризом

Необычная история произошла в американском Уайт-Лейке (штат Мичиган). Молодая пара потеряла на заправке ценный свадебный подарок – денежную сумму в размере 15 тысяч долларов, что эквивалентно миллиону рублей. Но чудом деньги вернулись хозяевам. Как это произошло, рассказали в New York Post.

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Американка Дайан Гордон из-за поломки личного автомобиля была вынуждена ходить на работу пешком – каждый день по 10 километров. Однажды, возвращаясь домой, 65-летняя женщина увидела у автозаправки пакет. В нем оказалась крупная сумма денег и стопка свадебных открыток.

«Меня научили: если это не твое, не бери это», — рассказала женщина впоследствии.

Дайан отнесла находку в полицейский участок. Офицеры нашли пару, которая потеряла свой свадебный подарок.

Супруга полицейского, который принял звонок старушки с сообщением о найденных деньгах, начала фандрайзинговую кампанию. Стейси Коннелл очень хотелось отблагодарить женщину за такое достойное поведение. В итоге удалось собрать 71 тысячу долларов (пять миллионов рублей) и подарить Дайан новый автомобиль – Jeep Compass. Оставшиеся деньги Коннелл обещала потратить на платежи по страховке для Дайан и ремонт (если он понадобится).

Подарок удивил Дайан Гордон. Теперь, по словам женщины, она может не только спокойно ездить на работу, но и приезжать в гости к внукам, по которым сильно скучает, сопровождать их на спортивные соревнования.