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1 час назад

Как фокус с бутылкой стал одной из самых великих мистификаций

Мария Кимакович

В январе 1749 года в одном из театров Лондона публика с нетерпением ждала появления на сцене таинственного фокусника, который обещал на глазах у всех залезть в обычную бутылку.

Как фокус с бутылкой стал одной из самых великих мистификаций
Фото: Jarod Carruthers/FlickrJarod Carruthers/Flickr

О том, что произошло в итоге, и кем был этот мистификатор, читайте в материале «Рамблера».

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Зрители с нетерпением ждали, как обыкновенный человек сможет втиснуться в винную бутылку. Особенно вызывало восторг объявление на афише, которое гласило, что каждый сможет подержать в руках сосуд, чтобы убедиться, что фокусник находится внутри.

Представление задерживалось, публика начала негодовать. Со сцены объявили, что если фокусник не появится в течение 15 минут, деньги за представление будут зрителям возвращены. На время это успокоило начавшийся в зале бунт, но вскоре негодование возросло: всем хотелось увидеть невероятное зрелище.

Закончилось все тем, что один из зрителей бросил на сцену зажженную свечу. Мгновенно вспыхнул занавес, а затем пламя перекинулось на декорации. Зрители в панике начали выбегать из зала, многие в гневе ломали все, что попадалось под руку. В итоге театр оказался разгромлен.

На другой день газеты пестрели заголовками, рассказывающем об инциденте в театре. Причем история обрастала невероятными подробностями. Кто-то писал, что фокусник перед разрекламированным шоу давал частное представление в доме одного из лондонских богачей. Там он действительно залез в бутылку, а хозяин дома закупорил ее и не выпускает факира.

Долгое время еще Лондон гудел от всевозможных невероятных предположений о том, что же на самом деле произошло. Деньги, кстати, зрителям так и не вернули.

Этот случай вошел в историю как одна из самых знаменитых мистификаций. О том же, кто за ней стоял, до сих пор никому точно неизвестно.

Предполагали, что за дерзкой аферой стоял герцог Джон Монтегю. Якобы он поспорил с друзьями, что сумеет разрекламировать какую-то невероятную вещь в мире, которую люди примут за правду, да еще и хорошо заплатят за обман.

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Что ж, если это действительно было так, то лондонскому аристократу, без сомнения, удалось выиграть спор.

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