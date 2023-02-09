Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
4 минуты назад

Как японцы разгадали тайну жуткой "мумии русалки"

Мира Маркина

Не так давно японские исследователи разгадали тайну жуткой "мумии русалки", которая долгое время хранилась в храме Эндзюин в городе Асакучи. Подробнее об этой истории и о том, к каким выводам пришли эксперты –  в материале "Рамблера".

Как японцы разгадали тайну "мумии русалки"
Фото: Kinoshita HiroshiKinoshita Hiroshi

Как и когда 30-сантиметровая мумия попала в храм Эндзюин по сей день неизвестно. Однако она находилась в деревянной коробке с запиской: «Русалка попала в рыболовную сеть на побережье провинции Тоса (современная префектура Коти) между 1736 и 1741 годами».

Верхняя часть мумии была похожа на голову примата, а нижняя покрыта чешуей и выглядела, как рыбий хвост. Эксперты прибегли к рентгеновскому анализу и компьютерной томографии, после чего установили, что существо сделано из бумаги, ткани, хлопка и других искусственных материалов.

При этом биологические части у русалки также обнаружили. В их числе: кости хвостового и спинного плавников, а также челюсть хищной рыбы. К бумажному телу создатель русалки прикрепил чешую рыбы фугу и шерсть животных.

«Волосы ангела»: природное явление, которое ставит ученых в тупик

Ученые выяснили, что мумия была создана в конце 1880-х. Эксперты также попытались провести анализ ДНК, но у русалки не было молекул, которые имеются у живых существ.

Несмотря на разоблачение ненастоящей мумии, главный священник храма Эндзюин отметил, что мумия все равно останется в храме. Священник подчеркнул, что для многих людей она по-прежнему является реликвией.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители