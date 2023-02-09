Как японцы разгадали тайну "мумии русалки"

Не так давно японские исследователи разгадали тайну жуткой "мумии русалки", которая долгое время хранилась в храме Эндзюин в городе Асакучи. Подробнее об этой истории и о том, к каким выводам пришли эксперты – в материале "Рамблера".

Фото: Kinoshita Hiroshi Kinoshita Hiroshi

Как и когда 30-сантиметровая мумия попала в храм Эндзюин по сей день неизвестно. Однако она находилась в деревянной коробке с запиской: «Русалка попала в рыболовную сеть на побережье провинции Тоса (современная префектура Коти) между 1736 и 1741 годами».

Верхняя часть мумии была похожа на голову примата, а нижняя покрыта чешуей и выглядела, как рыбий хвост. Эксперты прибегли к рентгеновскому анализу и компьютерной томографии, после чего установили, что существо сделано из бумаги, ткани, хлопка и других искусственных материалов.

При этом биологические части у русалки также обнаружили. В их числе: кости хвостового и спинного плавников, а также челюсть хищной рыбы. К бумажному телу создатель русалки прикрепил чешую рыбы фугу и шерсть животных.

Ученые выяснили, что мумия была создана в конце 1880-х. Эксперты также попытались провести анализ ДНК, но у русалки не было молекул, которые имеются у живых существ.