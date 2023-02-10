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1 час назад

Ефремов день: что нельзя делать 10 февраля

Мира Маркина

Православная церковь 10 февраля чтит память христианского богослова Ефрема Сирина, главным сочинением которого считают его толкования Святого Писания. В народе день прозвали в честь преподобного — Ефремовым. Еще на Руси 10 февраля отмечали именины домового.

Ефремов день: что нельзя делать 10 февраля
Фото: unsplash.comunsplash.com

Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что в Ефремов день ни в коем случае нельзя убивать дома насекомых, в том числе пауков. Считалось, что они —вестники, которые доносили на небеса о проблемах семьи. Если убить насекомое, можно остаться без божественного присмотра и навлечь на свой дом несчастья.

Не стоит также плохо относиться к кошкам: ругать, прогонять и поднимать на них руку. Поверья гласят, что животное — друг домового, и он может рассердиться.

Плохой приметой 10 февраля считается устраивать скандалы и использовать в речи бранные слова. Девушкам и женщинам в этот день нельзя игнорировать домашнюю работу — нужно убираться, стирать, готовить и заниматься рукоделием, чтобы тоже не разгневать домового. Наши предки были уверены, что за беспорядок он может начать строить козни, шуметь по ночам и пугать жильцов дома.

В какой день на Руси никогда не мыли голову

По этой причине вечером нельзя было садиться за ужин, не положив угощения для домового: сладкую молочную кашу и кусок хлеба.

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