«Инопланетная лихорадка»: чем на самом деле были огни в Гудзонской долине

В середине 1980-х Соединенные Штаты охватила «инопланетная лихорадка» — в одном только Нью-Йорке за четыре года было зарегистрировано около 5 000 свидетельских показаний о встречах с НЛО. Но самое значимое событие того периода произошло 24 марта 1983 года. Тогда один и тот же летающий объект в небе лицезрели сотни жителей долины Гудзон одновременно. Чем на самом деле были странные огни, которые так сильно впечатлили людей, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Прибытие" Кадр из фильма "Прибытие"

Очевидцы странного явления рассказывали, что над ними парил корабль V-образной формы, освещенный множеством огней разного цвета. Он пролетел над ядерным реактором, затем направился к водоемам. Объекты были абсолютно бесшумны во время движения. Истории местных жителей, столкнувшихся с НЛО в тот вечер, были собраны в книге «Night Siege: The Hudson Valley UFO Sightings». В частности, один свидетель так описывал свое впечатление от увиденного: «Если существует такая вещь, как летающий город, то это был именно он».

Многие специалисты пытались выяснить, что за коллективная галлюцинация приключилась в тот день, однако к однозначному ответу эксперты так и не смогли прийти. Скептики выдвигали версию, что люди в Гудзонской долине стали свидетелями не НЛО, а столкновения двух самолетов ВВС в небе. Правда, никто эту теорию так и не подтвердил, что вызывает еще больше вопросов. По мнению уфологов, правительство США намерено скрывает правду о существовании внеземных цивилизаций, а потому эту историю так активно пытались замять.