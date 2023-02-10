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1 час назад

Прощенное воскресенье 2023: какого числа, история и традиции у православных

Катя Кобышева

В последний день масленичной недели приходится праздник, который называется Прощеное воскресенье – день любви и примирения.

Прощенное воскресенье 2023: какого числа, история и традиции у православных
Фото: UnsplashUnsplash

«Рамблер» рассказывает, как появился праздник, что он означает, что можно и нельзя делать в этот день.

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Когда будет Прощеное воскресенье в 2023 году

Каждый год Прощеное воскресенье выпадает на разные дни. Это связано с тем, что дата празднования Пасхи также смещается каждый год. Прощеное воскресенье – последний день Масленицы, после которого начинается Великий пост. В этом году Прощеное воскресенье будет отмечаться 26 февраля. Чтобы поститься с чистой душой и совестью, нужно у всех близких и не очень людей попросить прощения.

История праздника

В первые века христианства Прощеного воскресенья не существовало. Впервые прощение друг у друга стали просить стали монахи, жившие в Палестине в IV-V веках. Тогда они проводили Великий пост в пустыне, а встречались один раз в день по воскресеньям. Любая из этих встреч для каждого из них могла оказаться последней, ведь выжить в пустыне было сложно, поэтому они обязательно друг у друга просили прощения. Со временем этот обычай появился в храмах и распространился по всему христианскому мира. А воскресенье накануне Великого поста получило собственное название – Прощеное.

Когда и как нужно просить прощения

На богослужении в церкви священник или дьякон читают, в том числе отрывок из Евангелия от Матфея:

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

После дневной литургии священники меняют белые облачения на черные до самой Пасхи. Также меняются покрывала на престоле и жертвеннике в алтаре и алтарная завеса, а вечернюю службу проводят при выключенном свете.

После вечерней службы совершается специальный чин прощения. Верующие подходят сначала к священнику, а затем и к друг к другу со словами: «Прости меня!». На что нужно ответить: «Бог простит, и ты меня прости!».

На самом деле попросить прощения можно не только после службы в храме, но и где угодно. Главное условие – совершенно искреннее раскаяние и намерение впредь не причинять человеку обиды.

Традиции Прощеного воскресенья

Считается что в этот день нужно собраться за столом с близкими людьми и как следует проводить Масленицу блинами и пирогами. Кстати, мясо уже не допускается, причем не только в воскресенье, а в течение всей масленичной недели.

Unsplash

В старину в этот день устраивали массовые гуляния с катанием на санях, кулачными боями и сожжением чучела зимы. А сейчас в городских парках часто устраивают ярмарки, концерты и все то же сожжение Масленицы.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Самый главный запрет – нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения на повышенных тонах. Нельзя также начинать масштабные дела. Этот день нужно посвятить примирению и общению с близкими. Можно гулять, веселиться и развлекаться, а вот унывать, опять же, нельзя. Также нельзя в этот день венчаться, зато можно сходить в баню.

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