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26 минут назад

Видео: как выглядит самый опасный сыр на земле

Даша Краснова

Все думают, что итальянский деликатес — это паста или мороженое. Туристы и не знают о существовании самого опасного в мире сыра Casu marzu. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Речь идет об очень специфическом типе сыра с личинками. Родина Casu marzu — итальянский остров Сардиния, расположенного в Средиземном море.

Как выбрать сыр правильно

Приготовление заключаются в следующем:

  • Овечье молоко нагревается и киснет в течениех трех недель.
  • Затем верхнюю часть снимают, чтобы могли залететь мухи и отложить яйца.
  • После этого сыр оставляют в темном помещении в течение двух или трех месяцев. В это время яйца вылупляются в личинки и сразу начинают есть гниющий сыр.
  • Экскреции, которые проходят через их тела, необходимы, так как они дают сыру отличную мягкую текстуру и насыщенный аромат.
  • Вот и все! Больше всего сыр напоминает очень спелую горгонзолу, чему виной экскреции личинок.
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