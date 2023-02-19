Все думают, что итальянский деликатес — это паста или мороженое. Туристы и не знают о существовании самого опасного в мире сыра Casu marzu. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.
Речь идет об очень специфическом типе сыра с личинками. Родина Casu marzu — итальянский остров Сардиния, расположенного в Средиземном море.
Приготовление заключаются в следующем:
- Овечье молоко нагревается и киснет в течениех трех недель.
- Затем верхнюю часть снимают, чтобы могли залететь мухи и отложить яйца.
- После этого сыр оставляют в темном помещении в течение двух или трех месяцев. В это время яйца вылупляются в личинки и сразу начинают есть гниющий сыр.
- Экскреции, которые проходят через их тела, необходимы, так как они дают сыру отличную мягкую текстуру и насыщенный аромат.
- Вот и все! Больше всего сыр напоминает очень спелую горгонзолу, чему виной экскреции личинок.