День обнаженных мужчин и сумасшедших: праздники 14 февраля

Сегодня Европа отмечает День святого Валентина. Это прекрасная возможность проявить свои чувства к партнеру. Но не у каждого из нас есть пара. К счастью, можно подобрать праздник под себя. "Рамблер" расскажет, что еще отмечают 14 февраля.

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День программиста

В этот день вы можете смело поздравлять всех IT-специалистов, а сейчас их очень много! Это неофициальный праздник, но не менее значимый для всех, кто имеет дело с компьютерами. В 1946 году в этот день ученые продемонстрировали первое электронно-вычислительное устройство — Electrical Numerical Integrator And Calculator, или ENIAC I. Так что сегодня программисты отмечают буквально "начало основания своей отрасли".

День обнаженных мужчин

14 февраля в Японии — праздник обнаженных мужчин. Это одно из наиболее эксцентричных мероприятий в стране. Только представьте, как на улицах появляются тысячи мужчин, одетых в набедренных повязках. По традиции, если прикоснуться к такому мужчине, вы избавитесь от всяких недугов. К тому же, праздник постепенно видоизменился в ритуал закаливания: японцы идут к храму и окунаются в ледяную воду. Кое-что напоминает, не так ли?

День сумасшедших

А еще 14 февраля — это праздник психически больных. Так принято отмечать день в Германии. По мнению немцев, святой Валентин покровительствует сумасшедшим. В этот день важно помолиться за здравие тех, кто лишился разума. Обычно клиники и лечебницы персонал украшает ангелами и лентами алого цвета.

День одиночек