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30 минут назад

День обнаженных мужчин и сумасшедших: праздники 14 февраля

Даша Краснова

Сегодня Европа отмечает День святого Валентина. Это прекрасная возможность проявить свои чувства к партнеру. Но не у каждого из нас есть пара. К счастью, можно подобрать праздник под себя. "Рамблер" расскажет, что еще отмечают 14 февраля.

День обнаженных мужчин и сумасшедших: праздники 14 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

День программиста

В этот день вы можете смело поздравлять всех IT-специалистов, а сейчас их очень много! Это неофициальный праздник, но не менее значимый для всех, кто имеет дело с компьютерами. В 1946 году в этот день ученые продемонстрировали первое электронно-вычислительное устройство — Electrical Numerical Integrator And Calculator, или ENIAC I. Так что сегодня программисты отмечают буквально "начало основания своей отрасли".

День обнаженных мужчин

14 февраля в Японии — праздник обнаженных мужчин. Это одно из наиболее эксцентричных мероприятий в стране. Только представьте, как на улицах появляются тысячи мужчин, одетых в набедренных повязках. По традиции, если прикоснуться к такому мужчине, вы избавитесь от всяких недугов. К тому же, праздник постепенно видоизменился в ритуал закаливания: японцы идут к храму и окунаются в ледяную воду. Кое-что напоминает, не так ли?

Как появился праздник День святого Валентина

День сумасшедших

А еще 14 февраля — это праздник психически больных. Так принято отмечать день в Германии. По мнению немцев, святой Валентин покровительствует сумасшедшим. В этот день важно помолиться за здравие тех, кто лишился разума. Обычно клиники и лечебницы персонал украшает ангелами и лентами алого цвета.

День одиночек

Не хотите отмечать День святого Валентина в паре, в Америке придумали праздник в "противовес", который называется "День чудаков-одиночек". Участники дарят друг другу открытки в форме разбитых сердец и настаивают на поиске счастья внутри себя. К cлову, чтобы построить здоровые отношения, нам и правда нужно сначала научиться любить себя.

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