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3 часа назад

Почему воды Атлантического и Тихого океанов не смешиваются: видео

Катерина Саломе

Удивительное природное явление можно наблюдать на стыке Атлантического и Тихого океанов: линия соприкосновения их вод видна невооруженным глазом.

Такой эффект возникает из-за разного состава и называется галоклин – зона, где соленость воды резко изменяется. Атлантический океан считается самым соленым в мире, поэтому при столкновении с Тихим он образует четкую границу.

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Интересно, что для возникновения эффекта галоклина уровень соли в одном из массивов воды должен превышать другой в пять раз. Кстати, такой эффект можно увидеть даже в стакане, смешав жидкости разной степени солености. Также в океанах различается температура – в Атлантическом больше теплых подводных течений, которые влияют на общую температуру воды. Именно эти причины не дают водам двух океанов смешиваться.

Подробнее об этом природном феномене смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему в Японии синий, а не зеленый сигнал светофора.

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