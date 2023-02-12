Такой эффект возникает из-за разного состава и называется галоклин – зона, где соленость воды резко изменяется. Атлантический океан считается самым соленым в мире, поэтому при столкновении с Тихим он образует четкую границу.

Интересно, что для возникновения эффекта галоклина уровень соли в одном из массивов воды должен превышать другой в пять раз. Кстати, такой эффект можно увидеть даже в стакане, смешав жидкости разной степени солености. Также в океанах различается температура – в Атлантическом больше теплых подводных течений, которые влияют на общую температуру воды. Именно эти причины не дают водам двух океанов смешиваться.