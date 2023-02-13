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2 часа назад

День Никиты Пожарника: что нельзя делать 13 февраля

Мира Маркина

13 февраля православные верующие чтят память святителя Никиты епископа Новгородского. В народе сегодняшний день именуют днем Никиты Пожарника. Подробнее о том, что нельзя делать 13 февраля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Никиты Пожарника: что нельзя делать 13 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 13 февраля

Сегодня крайне опасно играть с огнем или оставлять его без присмотра. Может случиться пожар.

Нельзя ссориться, скандалить, обижать и оскорблять людей. Это чревато несчастьями и бедностью.

13 февраля запрещено оставлять дом пустым – в него может проникнуть леший.

Не стоит поддаваться на провокации других людей и вступать в перепалку. В день Никиты Пожарника очень легко испортить отношения с близкими, а вот восстановить их будет невозможно.

Согласно народным приметам, 13 февраля разгуливает нечисть, поэтому посещение кладбища стоит отложить на другой день.

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Приметы

Если дрова в печи плохо загораются и сильно дымят, это предвещает оттепель. Если же дрова разгораются быстро и жарко – быть морозу.

Громкий крик ворон – предвестник метели.

Если на Крещение морозов не было, они придут 13 февраля.

Пожар на Никиту Пожарника – следствие порчи, которую навели на свадьбе.

Если сегодня шатаются дом или хозяйственные постройки, значит, из лесу пришел леший и катается по крыше.

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