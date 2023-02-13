День Никиты Пожарника: что нельзя делать 13 февраля

13 февраля православные верующие чтят память святителя Никиты епископа Новгородского. В народе сегодняшний день именуют днем Никиты Пожарника. Подробнее о том, что нельзя делать 13 февраля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня крайне опасно играть с огнем или оставлять его без присмотра. Может случиться пожар.
Нельзя ссориться, скандалить, обижать и оскорблять людей. Это чревато несчастьями и бедностью.
13 февраля запрещено оставлять дом пустым – в него может проникнуть леший.
Не стоит поддаваться на провокации других людей и вступать в перепалку. В день Никиты Пожарника очень легко испортить отношения с близкими, а вот восстановить их будет невозможно.
Согласно народным приметам, 13 февраля разгуливает нечисть, поэтому посещение кладбища стоит отложить на другой день.
Если дрова в печи плохо загораются и сильно дымят, это предвещает оттепель. Если же дрова разгораются быстро и жарко – быть морозу.
Громкий крик ворон – предвестник метели.
Если на Крещение морозов не было, они придут 13 февраля.
Пожар на Никиту Пожарника – следствие порчи, которую навели на свадьбе.
Если сегодня шатаются дом или хозяйственные постройки, значит, из лесу пришел леший и катается по крыше.