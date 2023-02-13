Пророчество о Рагнареке: чего так сильно боялись скандинавские боги

Рагнарек в переводе с древнескандинавского означает «Рок богов» («Сумерки богов»). Согласно германо-скандинавской мифологии — это день последней битвы между богами и чудовищами, который закончится гибелью всего мира. Почему этого пророчества так сильно боялись верховные существа, читайте в материале «Рамблера».

Пророчество о Рагнареке, согласно мифологическим источникам, было произнесено мертвой провидицей Вельвой, которую специально для этого на время вызвал из могилы Один — верховный бог. Предвестием рокового дня, по ее словам, станут смерть бога Бальдра, а затем нарушение родовых норм, братоубийственная война и моральный хаос. Викинги также считали, что Рагнарек произойдет после трех очень холодных зим, между которыми не будет лета. Тогда весь мир услышит тоскливый вой огромного четырехглазого черного пса Гарма, который сторожит вход в царство мертвых.

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Согласно пророчеству, в день Рагнарека чудовищный волк Фенрире освободится от своих пут. Его сын по имени Сколль (что значит «предатель»), преследующий Солнце, наконец догонит его. Второй сын Фенрира, волк по имени Хати, схватит месяц. А когда из глубин всплывет мировой змей Ермунганд, море выйдет из берегов. К ним примкнет и огненный великан Сурт с пылающим мечом, который выжжет землю; повелительница загробного царства Хель и бог лжи и обмана Локи вместе с инеистыми великанами. Против чудовищ выступят все боги, битва произойдет на равнине Вигрид. Их предводитель Один сразится в битве с Фенриром и будет им убит, а его сын Тор погибнет в схватке со змеем.