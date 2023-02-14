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1 час назад

Кинолог объяснил, как животные предсказывают землетрясения

Мира Маркина

Животные, в частности собаки, могут точно предсказать землетрясение. Об этом "ФедералПресс" рассказал кинолог Владимир Уражевский.

Кинолог объяснил, как животные предсказывают землетрясения
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, многократные испытания показали, что животные чувствуют, когда приближается стихийное бедствие. Однако неясно, за какое время до начала землетрясения его обнаружит, например, собака.

Животные реагируют на сейсмическую опасность активностью, ведут себя непривычно, говорит Уражевский. Они хаотично двигаются и подают звуковые сигналы. Птицы начинают активно летать, рыбы нередко выбрасываются на берег.

"В некоторых районах Японии даже специально держали аквариум рыб и смотрели на их поведение. Если рыбы проявляли излишнюю активность и вели себя не как обычно, тогда люди просто выходили на улицы", — рассказал Владимир Уражевский.

Кинолог отметил, что в Турции за несколько дней до катастрофы собаки громко выли, а кошки вместе с котятами убегали на улицу.

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Ранее "Рамблер" рассказывал о способности собак различать цвета.

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