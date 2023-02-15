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1 час назад

Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля

Мира Маркина

"Сретение" означает "встреча", потому 15 февраля православные отмечают этот праздник, вспоминая о встрече младенца Иисуса Христа со святыми Анной и Симеоном. В народе же в этот день устраивали первую встречу весны.

Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Сретенские морозы было принято считать последними – после 15 февраля наши предки переставали использовать сани для дальних поездок, опасаясь того, что они уже могут не пройти по дороге.

В этот день было принято ходить в церковь, освещать свечи – так называемые "громницы". Согласно поверьям, эти свечи позже зажигали в грозу или при любых трудных обстоятельствах, болезнях, чтобы избежать беды в доме.

Считалось, что в день Сретения вода наделяется такими же целебными свойствами, как и на Крещение, потому в такой день ее использовали для лечения больных, пытались с ее помощью снять сглаз или порчу – отвести от себя и от жилища дурные силы.

Что нельзя делать 19 января в Крещение

В этот день считалось плохой приметой:

  • класть на стол бумажные деньги или монеты;
  • заниматься домашними делами и рукоделием;
  • сплетничать о ком-то за спиной, ругаться и завидовать;
  • одному отправляться в дальнюю дорогу;
  • рубить деревья или срезать кустарники;
  • париться в бане;
  • выносить мусор за порог.

Погодные приметы

  • Метель 15 февраля считалась предвестником поздней весны.
  • Потепление, напротив, обещает теплую и раннюю весну и жаркое долгое лето.
  • Ясное небо перед закатом – морозы скоро прекратятся.
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