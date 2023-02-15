Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля

"Сретение" означает "встреча", потому 15 февраля православные отмечают этот праздник, вспоминая о встрече младенца Иисуса Христа со святыми Анной и Симеоном. В народе же в этот день устраивали первую встречу весны.

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Сретенские морозы было принято считать последними – после 15 февраля наши предки переставали использовать сани для дальних поездок, опасаясь того, что они уже могут не пройти по дороге.

В этот день было принято ходить в церковь, освещать свечи – так называемые "громницы". Согласно поверьям, эти свечи позже зажигали в грозу или при любых трудных обстоятельствах, болезнях, чтобы избежать беды в доме.

Считалось, что в день Сретения вода наделяется такими же целебными свойствами, как и на Крещение, потому в такой день ее использовали для лечения больных, пытались с ее помощью снять сглаз или порчу – отвести от себя и от жилища дурные силы.

В этот день считалось плохой приметой:

класть на стол бумажные деньги или монеты;

заниматься домашними делами и рукоделием;

сплетничать о ком-то за спиной, ругаться и завидовать;

одному отправляться в дальнюю дорогу;

рубить деревья или срезать кустарники;

париться в бане;

выносить мусор за порог.