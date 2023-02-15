Как история с чебаркульским метеоритом обросла легендами

Десять лет назад Челябинская область столкнулась с уникальным явлением — на середину озера Чебаркуль упал огромный метеорит. После происшествия взволнованные местные жители бросились звонить родственникам и знакомым, но сотовая связь пропала. Люди тут же начали строить предположения, что же это могло быть. Какими легендами обросло это событие и как на нем даже пытались подзаработать, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Nikita Plekhanov/wikipedia.org Nikita Plekhanov/wikipedia.org

Метеорит наделал много шума: очевидцы выдвигали теории, связанные с крушением самолета, ракеты и даже НЛО. Ученые же искали местонахождение небесного тела — они строили предположения о его траектории движения и месте падения, чтобы изучить его осколки. После того как выяснилось, что болид рухнул в озеро Чебаркуль, к поискам подключились и водолазы.

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Пока ученые пытались извлечь метеорит, он обрастал легендами. Так, местные жители рассказывали, что он изменил воду в озере, мол, она в этом источнике была питьевая, а теперь она исцеляет чуть ли не от всех болезней. Правда, спустя годы после проведенных исследований выяснилось: небесное тело ничего не привнесло в воду озера — рассказы о ее целебных свойствах являлись самой обычной выдумкой.

Alex Alishevskikh/nasa.gov

Интересный факт: самые ушлые пытались продавать «волшебную» воду из озера и кусочки небесного тела, которые они якобы обнаружили. Тогда же появилась и легенда, что нужно дотронуться до метеорита, когда его достанут, и загадать желание. Оно обязательно сбудется.

Через восемь месяцев камень все-таки достали. Это было грандиозным событием для челябинской области, толпы людей устремились к находке в надежде на исполнение заветного желания.